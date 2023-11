Portimonense Sandra Correia assinala um ano como artista

Sandra Correia usa formas abstratas, tons neutros e texturas nos quadros que vende na sua página de Instagram «Art Mind Studio».

Enfermeira há mais de 20 anos, Sandra Correia tem dividido o seu tempo entre a saúde e a arte, duas paixões que nos últimos anos têm andado lado a lado na sua vida. Nasceu e cresceu em Portimão, é mãe de três filhos e, recentemente, decidiu apostar na sua veia artística.

O interesse por esta área vem desde criança, a disciplina de Educação Visual e Tecnológica era a sua preferida na escola, mas nunca a tinha desenvolvido profissionalmente até há um ano.

Não só sempre colecionou livros de arte e teve curiosidade por decoração, como acompanha páginas online «DIY – Do It Yourself (Faz tu próprio)» que mostram exemplos de inúmeros artigos que se podem fazer em casa, sem qualquer ajuda.

Embora só tenha decidido começar a vender os seus trabalhos em novembro de 2022, foi em 2020 que as suas primeiras obras ganharam vida, precisamente quando começou a pandemia de COVID-19.

«Sempre gostei de arte, de museus e de pintar», revelou ao barlavento ao contar a sua história. As restrições impostas devido ao coronavírus levaram Sandra a ter mais tempo e disposição para explorar o seu lado criativo e a experimentar desde pinturas a vasos com texturas.

Desde então, nunca mais parou e agora comercializa os seus trabalhos na página de Instagram «Art Mind Studio», uma conta que utiliza para inspirar os outros e partilhar um pouco da sua arte, que esteve «esquecida durante tantos anos».

Não só pretende transmitir uma sensação de calma, tranquilidade e bem-estar a quem aprecia as suas pinturas, como também passar uma mensagem sobre saúde mental, já que que trabalha em psiquiatria e, por isso, é algo com que lida de perto.

«O artesanato pode ser um passatempo que funciona como terapia. Explorar a criatividade traz benefícios para a saúde mental», sublinhou a artista ao mencionar a importância de «expressar sentimentos e emoções, desenvolver auto conhecimento e reduzir o stress», mas não fica por aqui. Atividades criativas têm ainda vantagens como o aumento da concentração e a promoção do relaxamento.

A ansiedade no trabalho, provocada por uma crise prolongada no Sistema Nacional de Saúde (SNS) em conjunto com o acompanhamento de casos de esgotamento entre colegas e queixas de doentes, levou Sandra a procurar um «mecanismo» para lidar com a pressão.

Tudo começou com objetos antigos que tinha em casa e com os quais já não se identificava, como tal desafiou-se a dar-lhes «uma nova vida».

Apesar de criar vasos originais que se enquadram na decoração de qualquer lar, preferiu dedicar-se apenas à pintura, descobrir novas técnicas e perceber até onde a sua imaginação pode ir. Assim nasceu o seu primeiro quadro, a preto e branco, com formas abstratas e uma textura única.

Trabalha de forma espontânea e natural com tintas acrílicas sobre tela. «Deixo a ideia fluir, mesmo que o resultado seja completamente diferente do que imaginei inicialmente. Normalmente, não acontece não gostar do resultado mas, se acontecer, volto a pintar tudo de branco e começo de novo», partilhou com um sorriso contagiante.

«Como nunca defino exatamente o que vou pintar, no final, é uma surpresa», confessou ao desvendar que utiliza betume para obter a consistência desejada e faz formas com as mãos ou usa moldes artesanais de K-line (um material rígido e ultraleve), quando procura um efeito mais concreto. «Esta técnica permite-me criar texturas e obter formas singulares que captam imediatamente a atenção de qualquer pessoa», esclareceu.

Atualmente, Sandra recebe encomendas de todos os tamanhos e cores, mas prefere pintar em tons neutros porque acredita que transmitem «serenidade, paz e conforto» e recordam-na da decoração nórdica, com a qual se identifica.

«Sinto uma sensação de aconchego quando estou a pintar, é uma sensação muito boa e é isso que quero que as pessoas sintam» expressou admitindo que, desde o início, tem tido «um ótimo feedback», o que é «gratificante».

Apesar de pintar várias vezes a mesma ideia devido às encomendas que recebe, sente constantemente a «necessidade de criar algo novo». A natureza é a sua maior inspiração, pelo que é possível identificar vários elementos nos seus quadros, como areia, ondas ou flores, «embora cada um interprete a arte abstrata à sua maneira» sublinhou ao destacar que no seu quadro «Ciao Bella» «algumas pessoas veem escamas, outras pétalas».

Ainda que não tenha formação artística formal, fez alguns cursos online de arte e pintura e tem-se mantido sempre a par das tendências. «Saber cada vez mais tem-me levado a pintar melhor e a sentir-me confiante para partilhar as minhas obras nas redes sociais», contou Sandra enquanto recordava que começou por publicar fotografias das suas peças decorativas, feitas com a técnica de tecelagem manual com uso de nós macramé.

Embora, por enquanto, Sandra se concentre apenas na pintura, não descarta a possibilidade de continuar a explorar objetos decorativos e investir em peças de cerâmica ou de moldar, por exemplo.

O seu principal objetivo é chegar ao maior número de pessoas possível, não só expandindo o seu negócio do mundo virtual para o real, expondo as suas peças em vários espaços físicos, como também criando um curso de iniciação à pintura de texturas, o que já está a planear.