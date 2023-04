«Portimão Terra Democrática» dedica um ano a celebrar meio século do 25 de Abril de 1974, com um programa dinâmico, temático e evocativo.

Portimão vai celebrar meio século de liberdade e democracia com um programa dinâmico, organizado por temas e momentos evocativos, que arranca neste mês e se desenvolverá ao longo de um ano repleto de atividades, culminando nas comemorações do 25 de Abril de 2024.

Sob a chancela «Portimão Terra Democrática», esta será uma forma muito especial de assinalar o 50º aniversário da Revolução dos Cravos e a sua extraordinária relevância para o país, com o objetivo global de reforçar a memória e enfatizar a importância atual dos valores e das conquistas de Abril na construção e afirmação da democracia.

A preparação e concretização deste programa só será possível com o empenho das forças vivas da sociedade civil, incluindo o movimento associativo local, os diversos partidos políticos e todos os cidadãos de Portimão, convidados a enriquecer com os seus contributos as comemorações, em áreas como o cinema, o teatro, a literatura, a música e a dança, as exposições, a cultura popular, a participação cívica e as conversas e conferências.

Para além das muitas iniciativas já consolidadas e que, dessa forma, reúnem condições para divulgação pública, outras ainda se encontram em preparação, pelo que a programação vai ser atualizada mensalmente nos diversos canais de comunicação da autarquia.

Um ano em cheio

É aposta do município de Portimão que os próximos 12 meses tenham vários motivos de interesse e, apesar da agenda não estar fechada, já é possível avançar com alguns aperitivos, como a série de conversas sobre literatura «Verão Azul», que no próximo mês de julho abordará o tema «50 Anos de Democracia e Liberdade», assinalando os centenários de Mário Cesariny, Mário Henrique-Leiria, Eugénio de Andrade e Natália Correia, neste último caso através de leituras feitas por Lia Gama, ou a exibição em abril de 2024 do filme «Clandestina», baseado no livro «Memórias de uma Falsificadora», da pintora e política Margarida Tengarrinha, seguida de troca de ideias com a realizadora Maria Mire.

No que toca à Sétima Arte, também justifica referência a exibição no próximo dia 28 de abril do filme «Parque Mayer», seguida de conversa com o realizador António Pedro Vasconcelos, que terá lugar nos Cinemas de Portimão, espaço onde em outubro próximo será o exibido a película «Salgueiro Maia – O Implicado», na presença do realizador Sérgio Graciano.

Ainda neste ano, e entre outras atividades, merecem destaque o Simpósio Internacional de Escultura «50 anos de Abril», que se realiza em outubro, mas cujas peças finais apenas serão apresentadas em abril de 2024, ou as Jornadas «50 anos de Inclusão Social», agendadas para 22 de novembro no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Evocar boas memórias

Muitos dos pontos fortes do programa acontecerão no próximo ano, a começar pelo «Março Jovem dos 50 aos 100 anos», mês em que terá lugar o encontro «Conversa entre Mulheres», com testemunhos no feminino de quem viveu a Revolução dos Cravos, no âmbito das comemorações do Dia da Mulher.

Como é natural, abril concentrará todas as atenções, com a recriação dos acontecimentos de 1974 em Portimão, num convite à população para que vá para as ruas vestida com roupas da época, ou com a divulgação dos vídeos de testemunhos «50 pessoas, 50 minutos» e «Onde estava eu no 25 de abril», este último reunindo depoimentos de utentes dos centros comunitários.

Também nesse mês será lançado no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão, o livro «O Algarve em transe e os loucos anos 60/70 em Portimão», precedido por conferência com a escritora Maria João Raminhos Duarte.

Por fim, o grande concerto de encerramento das comemorações de meio século do 25 de Abril de 1974, seguido de convívio popular, terá lugar no Portimão Arena no dia 24 de abril.

Comemorações oficiais do 49.º aniversário

Este ano, as comemorações oficiais do 49.º aniversário da Revolução dos Cravos arrancam no próximo dia 22 de abril com a exposição fotográfica «E depois do Adeus», que no Museu de Portimão reúne originais de Marques Valentim, nos quais são retratados figuras e momentos históricos que pautaram o último meio século.

A partir das 15h00 de 24 de abril, o auditório do TEMPO recebe a conversa sobre o o projeto de filme e série «Mulheres de Abril», entre a realizadora Raquel Freire e a pintora e ativista política Margarida Tengarrinha, cuja estreia está prevista para daqui a um ano.

A película dará voz às corajosas mulheres que construíram a revolução de Abril e foram esquecidas, com destaque para Clara Queiroz, Maria Teresa Horta, Lilica Boal, Maria Emília Brederode Santos, Helena Neves, Luísa Sarsfield Cabral, Ruth Rodrigues, Teresa Loff Schwarz, Isabel do Carmo, Julieta Rocha, Manuela Juncal e Margarida Tengarrinha, militante antifascista, pintora e jornalista nascida em Portimão, a quem a Direção Regional da Cultura do Algarve atribuiu em 2014 o prémio «Maria Veleda», pelo percurso de vida ligado à cultura e à defesa dos direitos da mulher e da cidadania.

Ainda na mesma data, o grande auditório do TEMPO é palco do tradicional concerto comemorativo, marcado para as 21h00 sob o mote «Liberdade», com atuação do Grupo Brasa Doirada.

De entrada gratuita, os interessados em assistir ao espetáculo devem dirigir-se à bilheteira do TEMPO no dia 22 de abril, entre as 13h00 e as 18h00, solicitando antecipadamente o respetivo ingresso.

O Dia da Liberdade começa com a tradicional cerimónia do hastear da bandeira, marcada para as 9h00 na Praça 1.º de Maio, em frente aos Paços do Concelho de Portimão, a que se segue interpretação do hino nacional pela Banda da Sociedade Filarmónica Portimonense e Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Portimão.

Faz ainda parte da programação oficial a habitual Corrida da Liberdade, cuja 17.ª edição arrancará às 10h00 junto ao coreto da zona ribeirinha de Portimão, reunindo esta prova de atletismo de estrada centenas de participantes de todas as idades, atletas federados ou simples amantes do desporto.

Às 10h30, o salão nobre dos Paços do Concelho acolhe a sessão solene das comemorações do 49º aniversário da Revolução dos Cravos, na qual intervirão os representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia Municipal, assim como a presidente deste órgão autárquico, Isabel Guerreiro, encerrando o ato, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.

O mesmo edifício receberá a partir das 15h00 a cerimónia de assinatura dos contratos-programa relativos a 2023 com o movimento associativo local.

A programação completa das comemorações do 49.º aniversário do 25 de Abril em Portimão, com os momentos oficiais e as iniciativas preparadas pelo movimento associativo, está disponível aqui.