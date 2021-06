Em dia de Portugal, Portimão recebe menção honrosa pela recriação da descarga da Sardinha.

Para evocar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, as janelas do Museu de Portimão vão hastear (à noite) a bandeira nacional a 9 e 10 de junho, nesta última data será entregue a este equipamento cultural da Câmara Municipal de Portimão a menção honrosa «Criatividade e Inovação», outorgada pela APOM – Associação Portuguesa de Museologia.

A cerimónia pública está marcada para as 11h00 e decorrerá no auditório Júlio Bernardo do Museu de Portimão, com a presença da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do presidente da direção da APOM, João Neto e de Adriana Nogueira, Diretora Regional de Cultura do Algarve.

A distinção nacional, no âmbito da 25ª edição dos Prémios APOM, a que concorreram 208 candidaturas em 31 categorias, foi concedida ao Museu de Portimão pela recriação histórica feita no dia 6 de agosto de 2019, que marcou a antestreia do Festival da Sardinha desse ano, ao recordar os tempos de chegada da faina da sardinha à zona ribeirinha e cais da cidade.

A APOM, criada em 1965, tem por objetivo agrupar os profissionais de museologia e instituições equiparadas a museus, segundo os critérios estabelecidos pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), bem como promover o conhecimento desta especialização profissional e dos domínios científicos e técnicos que a enformam.

Um dos museus portugueses mais premiados

Inaugurado em 2008, o Museu de Portimão já recebeu cerca de 800 mil visitantes, provenientes de todos os continentes, e foi contemplado com diversas distinções de prestigio, o que faz deste equipamento municipal um dos mais premiados no país.

Em pouco mais de 13 anos, este espaço cultural já recebeu os prémios «Museu Conselho da Europa 2010», «Dasa – Mundo do Trabalho 2011» e «Turismo de Portugal» em 2009, além de uma menção honrosa na categoria «Melhor Museu Português», atribuída em 2008 pela APOM, a qual voltou a distinguir o Museu de Portimão em 2015, com o «Prémio Inovação e Criatividade».

Por fim, a curta-metragem de animação «À conversa com Manuel Teixeira Gomes», desenvolvida na sua oficina educativa, também teve destaque com o troféu «Arara de Prata» atribuído em 2011 pelo júri do Tourfilm Brazil.