Portimão: Orquestra Filarmónica Portuguesa dá boas-vindas a 2023

Orquestra Filarmónica Portuguesa interpreta Concerto de Ano Novo no Teatro Municipal de Portimão, dia 5 de janeiro de 2023.

O Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe a partir das 19h00 de 5 de janeiro o tradicional Concerto de Ano Novo, a cargo da Orquestra Filarmónica Portuguesa, conduzida pelo maestro Osvaldo Ferreira.

Para além de obras de Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) e Josef Strauss 1827-1870, o alinhamento do concerto dedicará especial atenção à criatividade musical de Johann Strauss II (1825-1899), com a interpretação de algumas das suas mais emblemáticas valsas e polkas, de que são exemplos as peças «Tritsch-Tratsch-Polka», «Pizzicato-Polka», «Kaiser-Walzer» («Valsa do Imperador»), «Unter Donner und Blitz» e «An der schönen blauen Donau» («Danúbio Azul»).

Num ambiente alegre, festivo e de celebração, propício para um início auspicioso de 2023, o espetáculo convidará os melómanos a embarcar numa viagem por terras austríacas, inspirada na melhor tradição vienense de celebração do Ano Novo.

O concerto tem entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete, que estará disponível a partir de 3 de janeiro, entre as 13h00 e as 18h00, na bilheteira do TEMPO.