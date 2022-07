Portimão mostra Arqueologia Subaquática no Arade em exposição de rua

Exposição na Praça Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, propõe passeio pela história da arqueologia subaquática do Arade.

Uma exposição sobre a pesquisa arqueológica subaquática que, desde o final do século XX até à atualidade, tem vindo a ser desenvolvida no rio Arade, pode ser visitada a partir das 18 horas de sábado, dia 23 de julho, na Praça Manuel Teixeira Gomes.

A mostra, preparada pelo GAMP – Grupo de Amigos do Museu de Portimão em estreita colaboração com a Freguesia de Portimão, o Museu e o Município de Portimão, constitui a sexta edição do projeto de exposições no exterior, desta vez intitulada «Passear pela História Subaquática do Rio Arade».

Iniciado em 2017, este projeto do GAMP exibe fotografias de grandes dimensões, procurando confrontar os visitantes com um inesperado encontro com momentos relevantes do trabalho de pesquisa arqueológica subaquática que, ao longo dos últimos 30 anos, tem sido realizada no Arade por diversas entidades locais, nacionais e internacionais.

O Rio Arade é desde há muito considerado uma das mais relevantes áreas nacionais da arqueologia náutica e subaquática, tendo sido utilizado ao longo dos dois últimos milénios como local de passagem, fixação, cruzamento civilizacional de culturas e relações comerciais com os povos da bacia do Mediterrâneo, do Norte de África e da Europa.

Desse contexto histórico tem vindo a ser descoberto e recolhido um valioso património cultural subaquático, grande parte do qual patente no Museu de Portimão, onde se encontra salvaguardado e exposto.

A proposta de exposições de rua «Passear pela História» procura fortalecer a identidade da comunidade portimonense, ao valorizar a cidade e o município, enquanto destino cultural e de lazer, ao mesmo tempo que proporciona, de um modo informal, uma descontraída viagem no tempo, entre as memórias e vivências sociais resultantes das principais atividades que caracterizam o singular percurso histórico de Portimão.

A mostra, que ficará patente até 18 de setembro, destaca a imensa riqueza arqueológica do Arade, através da evocação dos trabalhos que as diversas entidades, associações, equipas de mergulho e de arqueologia subaquática e o próprio Museu de Portimão têm vindo a realizar nos últimos tempos.