Portimão: Momentos musicais regressam à Casa Manuel Teixeira Gomes

Após uma pausa de verão, os momentos musicais regressam este mês à Casa Manuel Teixeira Gomes, com a atuação do Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla do Agrupamento de Escolas da Bemposta, e com um um recital de flauta transversal e piano, a cargo de Maria João Cerol e João Rosa, respetivamente.

No dia 25 de novembro, quinta-feira, a partir das 18h00, os alunos da Bemposta interpretarão a Sonata IV, de Wolfgang Amadeus Mozart, o Danúbio Azul, de Johann Strauss filho, o Concertino em Sol M Op 24, de Oscar Reiding, as Variações em Mi, de José Nunes, a Sonata em Sol m 1º e 2º mov, de Henry Eccles, e o Concerto em Sol M 1º mov, de Domenico Dragonetti.

O Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e de Tecla ministra formação nos instrumentos de guitarra, violino, contrabaixo, piano e acordeão, atuando regularmente na Casa Manuel Teixeira Gomes.

Já para o recital de dia 27 de novembro, agendado para as 18h00, Maria João Cerol e João Rosa escolheram obras de Johann Sebastian Bach (Sonata em mi menor, BWV 1034), Francis Poulenc (Sonata para Flauta e Piano) e Cecile Chaminade (Concertino Op. 107).

Nascida em Lagos no ano de 1973, Maria João Cerol estudou na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, na classe de Flauta Transversal, sendo licenciada em Ciências Musicais (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas), em Flauta Transversal, no Royal Welsh College of Music and Drama, e em Música – Ramo de Ensino, Área de Formação Específica de Canto e Instrumento – Instrumento Principal: Flauta Transversal (Profissionalização), na Universidade de Évora.

Possui o mestrado em Interpretação (Flauta Transversal) da Universidade de Évora e foi professora efetiva na Academia de Música de Lagos e no Conservatório de Portimão – Joly Braga Santos, sendo atualmente docente de Flauta Transversal (Ensino Integrado) na Escola EB 2,3 José Buisel, em Portimão.

Atua regularmente em recitais com o seu marido, o pianista João Luís Rosa, natural de Lisboa onde nasceu em 1973, e que estudou na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa, na classe de Piano da professora Olga Prats.

Depois de terminar, em 1995, o seu curso na classe do professor Miguel Henriques, João Rosa prosseguiu os estudos no Royal Welsh College of Music and Drama, em Cardiff, no País de Gales.

Em 2008 gravou para a Editora Numérica o CD «Música contemporânea portuguesa para piano – três compositores algarvios» com obras de Joaquim Galvão, Cristóvão Silva e Tiago Cutileiro, tendo sido professor efetivo na Academia de Música de Lagos e no Conservatório de Portimão – Joly Braga Santos, encontrando-se a exercer funções de docente de Piano no Conservatório de Música e Artes de Lagos e na Academia de Música de Portimão.

Ambos os concertos têm entrada livre, devendo o público respeitar as normas de segurança sanitária atualmente em vigor.