Portimão: «Live and Loud Fest» dá música à Alameda da República

Será a segunda edição do Live and Loud Fest.

A Alameda da República, em pleno centro histórico de Portimão, recebe a partir das 21h00 de 30 e 31 de agosto, terça e quarta-feira, a segunda edição do Live and Loud Fest, com entrada livre em ambas as noites.

Na primeira noite, o cartaz integra os lisboetas Dead cats Dead rats, que protagonizarão um tributo aos The Doors, banda norte-americana da década de 1960 liderada por Jim Morrison.

Músicas como «Break on Through (to the other side)», «Light my fire» e «The end», que constituem clássicos do chamado rock psicadélico, vão fazer vibrar o público presente neste evento.

No sentido de apostar na divulgação das bandas nacionais de originais, subirão depois ao palco os The Twis Connection, banda de rock formada em 2015 por Carlos «Kaló» Mendes (voz e bateria), Sérgio Cardoso (baixo) e Samuel Silva (guitarra), com presença assídua nos tops de várias rádios portuguesas.

Para a noite de 31 de agosto foram convocados os The Peakles – The Beatles Tribute, cujo repertório homenageia aquela que é considerada a banda mais influente da histórica da música, fazendo parte da atuação temas imortais como «Yesterday», «Let it be», «Hey Jude», «Come Together» e tantos outros clássicos da banda formada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

Ainda nessa noite, atuará a banda farense de originais The Mirandas, que percorre os blues, o rock e o soul, inspirada nas sonoridades das décadas de 1950, 60 e 70.

A segunda edição do festival, organizado pela Associação Cultural Marginália em colaboração com o município de Portimão, contará ainda com a participação da Associação Cultural MODO, que promete «abrilhantar o evento de uma forma especial».