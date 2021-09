Portimão: Iniciativa «O Palco é Teu» volta para ajudar artistas locais

«O Palco é Teu» regressa amanhã, quinta-feira, dia 16 de setembro, ao TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Depois de uma pequena pausa de Verão, este é o regresso da open call lançada pelo município de Portimão na primeira quinzena de Janeiro, que contou com 45 candidaturas entre artistas individuais e bandas, dos quais foram admitidos 33 grupos e seis intérpretes a solo.

Al-gharband + Dj Nelson Vaz dão o arranque da segunda fase deste projeto, que transitou de quarta para quinta-feira, mantendo o horário das 19h00, e que decorrerá até ao final de novembro.

Pelo palco do Pequeno Auditório do Teatro Municipal de Portimão passarão ainda as seguintes atuações: Bandamecos + Modinhas Humanas (23 de Setembro), Duo Caltrava + Simple Song Band (7 de Outubro), Adriana Marques + Brasa Doirada (14 de Outubro), Sticky Fingers Duo + Your Glam Band + Carlos Peregrino (28 de Outubro), Black Puzzle + DJ Naresk (4 de Novembro), Teresa Viola + Edmundo Vieira (11 de Novembro), Volume 2 + Ritmo Jovem (18 de Novembro) e Gilettes d’Aço + HajaSaude (25 de Novembro).

As atuações de Sticky Fingers Duo e Teresa Viola estavam inicialmente agendadas para a primeira fase, tendo entretanto sido canceladas, devido a períodos de isolamento profilático dos artistas.

Os espetáculos realizam-se ao vivo, com entrada gratuita mas sujeita à lotação da sala, reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde.

Os convites podem ser levantados no dia anterior à realização dos concertos, na bilheteiras do TEMPO, entre as 13h00 e as 18h00.

A iniciativa tem como missão principal «o apoio financeiro aos artistas de Portimão com atividade interrompida pela pandemia da COVID-19, tendo sido disponibilizado um auxílio financeiro de 500 euros por cada artista individual e de mil euros por cada banda».