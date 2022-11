Portimão e Faro recebem os primeiros concertos de abertura do XV Festival Internacional de Órgão do Algarve 2022.

O aguardado concerto de abertura do XV Festival Internacional de Órgão do Algarve 2022, tem lugar hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, na Igreja Matriz de Portimão, com o organista João Santos e a participação do Coral Adágio dirigido por António Alves.

Depois de uma primeira parte onde brilhará o órgão e os seus registos sonoros, destaque para a interpretação da obra para coro misto e órgão, o «Stabat Mater» de Josef Rheinberger (1839-1901), opus 138. A obra foi escrita para uso na liturgia, está dividida em quatro seções, usa alguns ritmos barrocos e termina numa fuga tranquila.

No dia seguinte, sábado 5 de novembro, João Santos apresenta-se no órgão da Sé de Faro, partilhando o concerto com o Coral Ossónoba dirigido por Nuno Sequeira Rodrigues. Prelúdios, Fantasias de eco, Chaconnes e Toccatas preenchem o programa a solo, seguindo-se a participação coral com a interpretação de cinco obras de referência, de Elgar, Rossini, Gounod, Mozart e Saint-Saëns, não faltando um cheirinho a Natal.

Os concertos realizam-se às 21h00, são de entrada livre (gratuita) e não carecem de reserva prévia.

Antes de rumar a Faro, no sábado de manhã o organista João Santos oferece um Workshop de Órgão na Igreja Matriz de Portimão, dirigido a professores e alunos de instrumentos de tecla e de música antiga, estudiosos do património e outros interessados.

Uma oportunidade para todos os curiosos em geral. Esta atividade é organizada em parceria com a Academia de Música de Portimão e os participantes/ouvintes poderão inscrever-se por telefone (282 426 290 / 966 642 279) ou email (geral@amportimao.pt).

João Santos participou em prestigiados concursos internacionais de órgão e efetua regularmente concertos por todo o país e estrangeiro. Tem trabalhado com grande parte das orquestras nacionais. É organista titular da Catedral de Leiria.

O Grupo Coral Adágio nasceu em Portimão, em setembro de 1989. Hoje, com cerca de 30 elementos, tem como diretor artístico o maestro António Alves. Do seu percurso destacam-se deslocações nacionais e internacionais, atuações na Rádio e Televisão.

O Grupo Coral Ossónoba foi fundado em 1980 e realizou e organizou mais de 450 concertos. Tem-se apresentado por todo o país e internacionalmente e participou em programas da Televisão. Conta com cerca de 60 coralistas e é dirigido pelo maestro Nuno Sequeira Rodrigues.

O Festival de Órgão do Algarve 2022 é organizado pela Associação Música XXI conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira.

Conta ainda com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

O livro do festival pode ser consultado aqui.