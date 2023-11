Portimão acolhe evento solidário para «ajudar quem mais precisa»

O Green Heart at Cloque, em Portimão, acolhe um evento solidário a favor da Associação para o Planeamento da Família (APF) Algarve.

É já na tarde deste sábado, dia 18 de novembro, que o Green Heart at Cloque, em Portimão, se vai encher de música e animação num evento solidário organizado por André Lisa e Nuno Mourinho, onde o valor das entradas reverte para a Associação para o Planeamento da Família (APF) Algarve.

A matiné, que terá início às 15h00 e um custo de 10 euros, vai começar com a atuação do DJ China, seguindo-se dos DJs Zé Black e Justt. A encerrar o programa sobem a palco o saxofonista Gil Abrantes e a artista circense Sofia Brito, todos voluntários.

Este é o «culminar de um sonho de dois amigos» que não desistiram de ajudar o próximo perante várias dificuldades que acreditam poder ser minimizadas com a colaboração de todos.

André Lisa e Nuno Mourinho, são as caras por detrás deste convívio destinado a ajudar as pessoas em situação de sem abrigo na cidade de Portimão, tanto através de alimentação, roupa, bens de higiene ou produtos que possam usufruir na sede da associação.

Ambos sentiram que podiam dar a sua contribuição a famílias portuguesas carenciadas, mais especificamente na região do Algarve, de onde são naturais.

Sensibilizados pelo aumento de pessoas com dificuldades financeiras, a nível nacional e mundial, desafiaram-se a «fazer algo diferente e dar a mão a quem necessita», revelou André ao barlavento.

A ideia surgiu de um simples esboço movido pela vontade de ajudar o maior número de pessoas possível num curto espaço de tempo. A ambição é tornar este evento «o primeiro de muitos» e que sirva de inspiração para «nunca se desistir quando tudo indica que é impossível».

A colaboração dos artistas não foi difícil de conseguir, foi tudo bastante intuitivo e natural, segundo André que sublinhou a resposta positiva de todos assim que receberam o convite. Ao fazer a seleção, deu primazia à «qualidade e profissionalismo» de pessoas que já conhecia e com quem trabalha, tal como a Sofia, que «faz um espetáculo com fogo simplesmente divinal trazendo aquele calor ao coração», e Gil que, «com seu saxofone, faz vibrar a alma».

Quanto aos DJs, o organizador também não teve dúvidas. DJ China é um artista que conhece desde sempre e DJ Zé Black um artista que cresceu a ouvir tocar e recentemente teve oportunidade de conhecer, ambos de Albufeira. Já DJ Justt é um artista com quem se deparou há pouco tempo, mas rapidamente sentiu uma conexão e, como é de Portimão, pareceu-lhe uma escolha óbvia.

Assim, espera uma matiné com «bom ambiente, boa música e uma casa cheia e animada», num local junto ao mar, com uma vista invejável e um pôr do sol memorável, onde cada um se pode «expressar através da dança e encher o coração por contribuir para uma boa causa», partilhou o organizador.

Tanto André como Nuno pretendem organizar mais eventos solidários pelo Algarve e ajudar associações locais a chegar a um maior número famílias carenciadas. O desejo de André é que a segunda matiné solidária se realize em Albufeira, cidade onde cresceu, já que esta acontece em Portimão, de onde Nuno é natural. Também da parte da associação pode-se contar com a participação em diversos projetos já no próximo ano.

Sobre a APF Algarve

Com uma história de mais de 50 anos e várias delegações em todo o país, a APF foca-se principalmente no Planeamento Familiar. Porém, atualmente desenvolve também projetos noutros âmbitos, como o auxílio a vítimas de tráfico de seres humanos, pessoas em situação de sem abrigo, toxicodependentes, entre outras situações de vulnerabilidade social.

O auxílio no Planeamento Familiar é feito através do aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva, ações de sensibilização bem como rastreios rápidos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de material contracetivo.

A nível regional, o maior foco da APF Algarve é a luta pela igualdade de género, não colocando de parte as outras áreas de atuação. Assim, desenvolve um trabalho conjunto com entidades locais e conta com apoios de vários municípios, contudo nem sempre o financiamento disponibilizado para os projetos é suficiente para «permitir o aumento de recursos humanos nas instituições», esclareceu a associação ao barlavento.

Em Portimão, a APF Algarve desenvolve vários projetos, entre eles o «RIO» que atua «na redução de riscos e minimização de danos, com pessoas com comportamentos aditivos e dependências, pessoas em situação de sem abrigo e que são socialmente marginalizadas», realçou a associação.

Embora não faça parte das suas prioridades, a APF tem-se deparado com «a pobreza associada à dificuldade de inserção no mercado de trabalho», área em que pretende desenvolver mais apoios assim como no suporte à comunidade LGBTQI+, mais especificamente através de apoio psicológico às famílias.

Para amenizar os contrastes entre a população e diminuir as dificuldades de muitos, a APF defende que «é fundamental a formação e capacitação das pessoas porque existe muito desconhecimento geral sobre várias temáticas» onde a associação atua, e ainda a «promoção do trabalho em rede para alcançar cada vez mais pessoas e para os recursos serem distribuídos equitativamente».