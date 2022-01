Pólo Norte dão concerto acústico no Teatro Municipal de Portimão

Pólo Norte assinalam 25 anos de carreira com concerto acústico no Teatro Municipal de Portimão.

A 22 de janeiro, a banda Pólo Norte passa pelo TEMPO – Teatro Municipal de Portimão com a digressão que assinala os 25 anos desde a criação do grupo e que irá percorrer as principais salas do país até ao final de 2022.

Do alinhamento deste concerto acústico, farão parte algumas das mais emblemáticas canções compostas pelo grupo e que se tornaram parte da vida de muitos dos seus fãs e seguidores.

Foi em meados dos anos 1990 que surgiram os primeiros acordes de uma banda que viria a marcar o panorama musical português, atravessando várias gerações e deixando um legado de canções que perduram no tempo.

A cada cinco anos, o grupo reencontra-se para celebrar esses primeiros acordes, indo ao encontro daqueles que sempre os acompanharam desde o primeiro instante.

Em 2020, os Pólo Norte preparavam-se para assinalar o seu 25.º aniversário, mas infelizmente, por força da pandemia, viram esta celebração adiada para 2022.

O concerto tem início às 21h00 e os bilhetes custam 10 euros e estão à venda online e na bilheteira do TEMPO, que está aberta de terça a sábado das 13h00 às 18h00 e em noites de espetáculo até ao seu início.