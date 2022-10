Poeta algarvio Manuel Neto dos Santos declama em Marrocos

O poeta algarvio Manuel Neto dos Santos é o convidado do Museu al-Mu’tamid, em Agmat, para um evento especial, dias 9 e 10 de outubro.

O poeta algarvio Manuel Neto dos Santos é o convidado especial do Museu al-Mu’tamid, em Agmat, para uma celebração poética em torno do Rei-Poeta islâmico do Gharb al-Andaluz, Al-Mu’tamid, nos dias 9 e 10 de outubro.

Este é um regresso de Manuel Neto dos Santos a Agmat – Marraquexe, na sequência da publicação do seu livro Azahar, uma edição bilingue em castelhano e árabe, editado em Espanha pela Wanceulen ediciones.

Durante a sua presença em Marrocos, o Poeta algarvio fará gravações da declamação de poemas no museu e junto ao túmulo do Rei-Poeta, estando agendadas apresentações no museu, nas escolas e no liceu de Agmat. Está previsto igualmente um encontro com universitários, poetas e tradutores marroquinos, entre eles o tradutor e professor Abdellah Aghzaf.

Manuel Neto dos Santos tem sido reconhecido, em Marrocos, como um elo de ligação poética entre os ancestrais poetas do Gharb al-Andaluz e a poesia contemporânea, pela forma como eterniza as paisagens, as vivências e a cultura da região algarvia, sempre assente na herança mourisca.

Com 34 anos de atividade poética editada, Manuel Neto dos Santos, nascido em Alcantarilha a 21 de Janeiro de 1959 e residente em São Bartolomeu de Messines, tem 37 títulos publicados, sete deles pela Arandis Editora, que, nas comemorações dos seus 25 anos de atividade poética instituição o Prémio Literário de Poesia Manuel Neto dos Santos.

Neste momento encontra-se publicado em Portugal, Espanha, Brasil, América Latina e Marrocos, tendo poemas traduzidos para espanhol, francês, inglês, árabe e romeno.

Como tradutor traduziu 24 obras de poetas de diferentes países, como Iraque, Argentina, Chile, Espanha, Cuba e Israel.