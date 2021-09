Plutão de Verão estreia-se com dois espetáculos de Diogo Simão

A nova associação cultural multidisciplinar Plutão de Verão estreia-se com dois espetáculos com a direção artística de Diogo Simão.

O primeiro é «Retrospectiva de um Faro futuro», que estreia no dia 4 de setembro e o segundo é a peça «Sara Sara» que estará em cena entre 16 e 19 deste mês, na capital algarvia.

O primeiro, que terá lugar nas Ruínas Romanas de Milreu, está inserido no Programa DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos.

O segundo, através do Programa de Apoio à Ação Cultural no Algarve, estará em cena na Blackbox do LAMA Teatro.

O primeiro ano de existência da associação foi focado na criação do Young South Film Festival.

Através de parcerias com o IPDJ, Loulé Film Office, Teatro Estúdio Fontenova, Cineteatro Louletano, Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, Cineclube de Faro e com o artista Welket Bungué, foram exibidas várias curtas-metragens, organizadas inúmeras masterclasses com vários realizadores.

A associação foi também a responsável pela preparação de vários projetos voltados para o nível educativo: um dos principais focos deste coletivo.

«Queremos criar sinergias entre entidades culturais e participar ativamente na educação e capacitação das próximas gerações», explica Diogo Simão, diretor artístico da Plutão de Verão.

«Estes dois projetos são o pontapé de partida para que estes dois objetivos comecem a concretizar-se», acrescenta.

«Retrospectiva de um Faro futuro» consiste na leitura de oito lendas sobre a cidade de Faro ao som de hip-hop, tendo as ruínas romanas de Milreu como pano de fundo.

A criação dos instrumentais originais está a cargo de Nuno «Kabula» Esmael, produtor farense e membro da Plutão de Verão.

As leituras serão feitas por membros de todas as companhias/associações de teatro de Faro: André Canário (te-Atrito), Catarina SIlva (DoisMaisUm), Fúlvia Almeida (ArQuente), João de Brito (LAMA Teatro), Luís Vicente (ACTA), Miguel Martins Pessoa (JAT), Tânia Silva (AFera) e Vasco Seromenho (JAT), que as interpretará em língua gestual portuguesa.

As lendas foram escolhidas através do aconselhamento científico do Centro de Estudos Ataíde Oliveira da Universidade do Algarve, exceto uma: escrita sobre um potencial futuro de Faro, por Diogo Simão.

«Através da leitura das lendas urbanas de Faro perpetuamos as memórias «fictícias» que formaram a identidade coletiva que os farenses reconhecem como sua. Servirá como um teste de ADN das narrativas urbanas. Aliás, ambos os projetos estão muito enraizados na cultura algarvia, mas usam-na para encontrar verdades universais», afirma Simão.

«Sara Sara» é uma peça de teatro escrita e encenada por Diogo Simão, protagonizada pela atriz Sara Afonso e, também, pelo músico Nuno «Kabula» Esmael.

«A Sara quer sair da cidade onde mora. As personagens sombrias que povoam a sua memória obrigam-na a usar a arma mais niilista de todas: o sarcasmo. A Sara odeia a cidade onde mora. Todos os dilemas que tem, dentro e fora de si, provocam um loop temporal: uma partida perpétua, sem que esta alguma vez se concretize. Se não resolvermos o que passou, permanecemos no passado? Se a Sara falar de uma ferida, ela sara?», lê-se na sinopse.

«Esta peça nasce de um processo criativo com a atriz Sara Afonso. Interessou-nos explorar a maneira como as feridas, físicas e psicológicas, saram. Quisemos perceber como é que realidades partilhadas, como uma cidade, uma música ou um evento específico, moldam diferentes pessoas de diferentes formas. Não assumimos respostas mas percebemos que, principalmente as gerações mais novas, têm imensas questões em comum e não as partilham… Nós queremos, em conjunto com o público, perceber porquê», remata Diogo Simão.

Está também a ser realizado um documentário sobre o processo de desenvolvimento da peça, para «mostrar aos jovens estudantes de teatro do Algarve que é possível criar na região, sem a deixar.»

Com aconselhamento artístico de João de Brito e Bruno Schiappa, guarda-roupa de Filipe Correia e desenho de luz de Rafael Davide Góis, tem como entidades parceiras o LAMA Teatro, a companhia Folha de Medronho e o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, «Sara Sara» marca a estreia da Plutão de Verão na produção teatral.

As reservas para «Sara Sara» podem ser feitas aqui.