Pianista e compositor Fernando Pessanha em digressão «Raposinha»

Setembro marca o regresso aos palcos do pianista e compositor Fernando Pessanha, mentor e fundador da banda IN TENTO trio, após uma breve ausência provocada por motivos de saúde.

É já no próximo dia 11 de setembro que o músico algarvio irá apresentar em Portugal o micro-concerto «Raposinha», estreado no passado mês de maio no EDITA – Festival Internacional de la Edición, la Poesía y las Artes, no Teatro del Mar de Punta Umbría, Espanha.

A estreia desta performance musical em Portugal terá lugar na Biblioteca Municipal de Faro, durante a sessão de lançamento do novo volume dos Anais do Município de Faro.

A digressão «Raposinha» continuará no dia 15 de setembro, no 12º aniversário da Biblioteca Municipal de Vila Real de Santo António, no dia 01 de outubro, no ciclo Poemus que decorre na Biblioteca Municipal de Tavira, e nos festivais literários Poesia a Sul, em Olhão e Spoken Word, em Faro, a realizar durante os meses de outubro e novembro, respetivamente.

No dia 25 de novembro a digressão «Raposinha» passará por Espanha, para um concerto no 1900 Company Bar, em Huelva.

Por fim, no dia 3 de dezembro será a vez de o músico, juntamente com o IN TENTO trio, apresentarem na Biblioteca Municipal de Tavira o concerto Tapa-Esteiro, antologia literária musicada pela banda algarvia e publicada pela editora CanalSonora, com a colaboração da Editamarketing – Servicio de diseño y comunicación editorial.