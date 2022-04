Pianista Artur Pizarro dá concerto no Teatro Municipal de Portimão

Bilhetes podem ser adquiridos online ou nas bilheteiras do Teatro.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe no próximo sábado, dia 30 de abril, o conceituado pianista Artur Pizarro, para um concerto com um repertório «onde a música se associa à natureza» através das composições de diversos autores como Granados, Tchaikovsky ou Messiaen, entre outros, e temas como «Gli Ucceli», «La Colombe», «Le coucou» ou «L’alouette lulu», numa viagem pelo mundo das aves.

O espetáculo, produzido pela Associação Grupo Coral Adágio e Academia de Música de Portimão (AMP), culmina um conjunto de ações educativas sob o lema «Música e Biodiversidade», levadas a cabo entre 19 e 30 de abril pelo Agrupamento de Escolas António Aleixo e pela própria AMP.

Nascido em Lisboa em 1968, Artur Pizarro apresentou-se em público pela primeira vez aos três anos de idade e no ano seguinte apresentou-se na RTP, ao lado do professor Campos Coelho (aluno de Vianna da Motta, Isidor Phillip e Ricardo Viñes), no programa «Histórias da Música», de Victorino d’Almeida.

Em reconhecimento da relevância da sua arte, o artista foi galardoado com o Prémio Bordalo, o Premio SPA, a Medalha de Mérito Cultural da Cidade de Funchal e a Medalha de Mérito Cultural de Portugal, tendo recebido em 2014 o Prémio Albéniz pelo Festival Albéniz em Camprodon, Espanha, reconhecendo o trabalho na divulgação da Suite Iberia através da sua gravação e inúmeras atuações em palco.

Os bilhetes para este concerto custam 7,50 euros e podem ser adquiridos online e também na bilheteira do TEMPO até sexta-feira, dia 29 de abril, das 13h00 às 18h00, ou no dia do concerto a partir das 13h00 e até às 21h00.