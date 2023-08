Pete Tha Zouk celebra 30 anos de carreira no MAR Shopping Algarve

Pete Tha Zouk vai celebrar os seus 30 anos de carreira na Festa do Vinil da FNAC, no MAR Shopping Algarve.

O DJ que alcançou a posição mais alta de sempre para um português no Top 100 DJ MAG em 2011, escolhe a Festa do Vinil para assinalar este marco com uma Vinil Live Session no dia 9 de agosto.

Pete Tha Zouk vai celebrar os seus 30 anos de carreira na Festa do Vinil da FNAC, no MAR Shopping Algarve.

Para assinalar uma carreira recheada de sucessos e colaborações internacionais, o DJ vai abrir o seu baú de vinil para um set que fará a audiência viajar pelo seu percurso musical desde os anos 90 até aos dias de hoje.

A atuação será na quarta-feira, dia 9 de agosto no MAR Shopping Algarve.

A Vinil Live Session está marcada para as 18h00, mas a partir das 16h00 já será possível assistir a uma entrevista exclusiva conduzida pela Rádio Horizonte Algarve. O DJ estará ainda disponível para dar autógrafos.

Pete Tha Zouk é um dos mais bem-sucedidos DJs Portugueses a nível internacional, aclamado em países como o Brasil, Argélia, Angola ou Marrocos, razão pela qual tem uma vasta legião de fãs. No entanto, é na região que o viu nascer que vai celebrar com a FNAC os seus 30 anos de carreira.

Programa

Quarta-feira, dia 9 de agosto

16h00 – Entrevista exclusiva 30 anos de carreira, no espaço MAR de Letras FNAC Loulé

18h00 – Vinil Live Session com um DJ set

20h00 – Sessão de autógrafos e fotografias com Pete Tha Zouk