Pedro Jóia Trio sobe ao palco do Teatro Municipal de Portimão

O Grande Auditório do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão recebe a partir das 22h00 de dia 9 de julho, sábado, o Pedro Jóia Trio, para uma viagem pelo fado, flamenco, música popular brasileira e jazz, «sempre com um elevado nível de execução técnica e artística».

Considerado «um dos grupos mais relevantes do atual panorama musical português», o trio é composto por Pedro Jóia na guitarra clássica, Norton Daiello no baixo e João Frade no acordeão, «cujo virtuosismo de classe internacional é reconhecido aquém e além-fronteiras» e será reforçado neste espetáculo com a participação de um convidado especial – Marcelo Araújo na percussão.

Em palco, os músicos irão propor uma bem-disposta incursão pelo Brasil e pela memória da guitarra portuguesa, pelo fado e pelo flamenco, com destaque para clássicos como «Verdes Anos», de Carlos Paredes, ou «Bulerias», de Paco de Lúcia, prometendo um jogo de dinâmicas infindáveis.

«Nascido em 1970 e descendente de uma conhecida família de Portimão, Pedro Jóia desenvolveu desde muito jovem os seus estudos na guitarra clássica e flamenca, e é com este instrumento que tem revelado a sua qualidade e virtuosismo, patente em todos os trabalhos discográficos e nas atuações ao vivo por todo o mundo», afirma o município de Portimão.

Vencedor de dois Prémios Carlos Paredes, o guitarrista desenvolveu uma linguagem instrumental sofisticada, que tem como universo musical a cultura ibérica e mediterrâneas.

Os bilhetes para o concerto custam 15 euros e estão à venda online e na bilheteira do TEMPO, aberta de terça a sábado, das 13h00 às 18h00, e em noites de espetáculo até ao respetivo início.