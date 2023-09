Pedro Bingre do Amaral em Loulé disserta sobre «Trabalho, Propriedade e Habitação»

Pedro Bingre do Amaral disserta sobre «Trabalho, Propriedade, Habitação no Portugal Contemporâneo» na Casa do Meio Dia, em Loulé.

A Câmara Municipal de Loulé e o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho (OCVT) promovem na quinta-feira, dia 14 de setembro, às 19 horas, a conferência «Trabalho, Propriedade, Habitação no Portugal Contemporâneo», que terá lugar na Casa do Meio Dia, em Loulé.

O evento contará com a presença do orador convidado Pedro Bingre do Amaral, mestre em Planeamento Regional e Urbano, e professor no Instituto Politécnico de Coimbra, que irá abordar questões relacionadas com o trabalho, a propriedade e a habitação em Portugal, no contexto atual.

A conferência insere-se no âmbito das atividades do OCVT, um projeto transdisciplinar que agrega investigadores de diferentes áreas do conhecimento e instituições, com o objetivo de estudar o movimento social como um todo, analisando como vivem e trabalham as pessoas na atualidade.

Foto: Cortesia Fumaça/ Nuno Viegas/ Bernardo Afonso/ Fred Raposo.