«Pedras com Asas» é «nova visão» de Romeu e Julieta pela ACTA

Uma nova história de Romeu e Julieta é a promessa do espetáculo «Pedras com Asas», uma produção da ACTA com encenação de Luís Vicente.

A ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve prepara-se para estrear a peça «Pedras com Asas», a sua mais recente produção, no Teatro Lethes, em Faro, na sexta-feira, dia 21 de outubro, às 21h00.

Com texto de Alexandre Honrado e encenação de Luís Vicente, «Pedras com Asas» é um novo espetáculo que promete apresentar «uma nova visão» da já tão conhecida história de Romeu e Julieta.

«Entre paradigmas do amor, da loucura do homem alienado, do tempo presente, uma Julieta incrível contracena com a impossibilidade de um Romeu sem lugar na atualidade. A ação decorre num cemitério irreal, numa irreal Verona, muitos anos depois do drama shakespereano. Julieta, ou uma mulher que pensa ser Julieta, põe flores todos os dias na sua própria campa. Romeu aparece-lhe. Ele acredita que personifica o amor, mas vai ter algumas surpresas capaz de abalá-lo. E de nos abalar. A ação passa-se na atualidade», lê-se na sinopse.

O espetáculo com classificação etária de maiores de 12 anos, tem a duração aproximada de 70 minutos e vai estar em cena de 21 a 30 de outubro, com bilhetes no valor de 10 euros.

Para escolas, instituições e associações, as sessões estão marcadas para as quartas e quintas-feiras e o o preço do bilhete de grupos é de cinco euros.

Os ingressos estão já disponíveis na bilheteira do Teatro Lethes, aberta de terça a sexta-feira, das 14h00 às 18h00.

Nos dias de espetáculo, além desse horário, a bilheteira encontra-se também em funcionamento entre as 20h00 e as 21h00.

As reservas podem também ser feitas na bilheteira, ou através de telefone (289 878 908 / 919 172 008).

Ficha artística e técnica

Texto: Alexandre Honrado

Encenação: Luís Vicente

Intérpretes: Carolina Teixeira e Carlos Pereira

Cenografia: José Manuel Castanheira

Figurinos: Ana Paula Rocha

Execução Cenográfica: João Frank

Assistência de Encenação: Tânia da Silva

Desenho de Luz: Octávio Oliveira

Desenho de Som: Diogo Aleixo

Promotor: ACTA