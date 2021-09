Paulo de Carvalho e Carlos Araújo juntos amanhã em Portimão

Paulo de Carvalho é convidado em concerto que Hammond Project dará no Teatro Municipal de Portimão amanhã, dia 2 de setembro.

Paulo de Carvalho junta-se, enquanto convidado, ao Hammond Project de Carlos Araújo (guitarra, voz, composição, arranjos) e Luís Ruvina (Hammond B3, pedaleira de baixo), para um concerto amanhã, quinta-feira, dia 2 de setembro, pelas 21h00, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão.

Neste espetáculo, que terá ainda a presença do baterista cubano Manuel Santiesteban e de Jaques Quaresma na voz e guitarra, serão interpretados temas originais e adaptações do cancioneiro português interpretados de forma única e exclusiva, quer pela sonoridade dos instrumentos, quer pela original abordagem musical dos seus intervenientes e convidados, aliada à modernidade dos temas originais e arranjos.

O público que não quiser perder o espetáculo vai ter oportunidade de ouvir Paulo de Carvalho interpretar temas como «Prelúdio», mais conhecido por «Mãe Negra», «Meninos de Huambo» e músicas de homenagem a Carlos do Carmo, como «Lisboa, Menina e Moça», em versões adaptadas ao jazz.

«Hammond Project» é um projeto de música original, combinado com arranjos de canções portuguesas. O conceito é de um jazz luso, que tem por grande referência o órgão Hammond.

Os bilhetes custam dez euros e estão à venda online em tempo.bol.pt, na bilheteira do TEMPO, aberta de terça-feira a sábado entre as 13h00 e as 18h00 e nas noites do espetáculo até ao seu início, para além dos locais habituais aderentes da BOL, nomeadamente FNAC, Worten, CTT, Pousadas da Juventude, El Corte Inglês, Lojas Note! e Rede Serveasy.

Mais informações ou através dos contactos da bilheteira do TEMPO: 282 402 475 ou 961 579 917.