PARTE Summit’22 ligará Coimbra a Loulé através da arte contemporânea

PARTE Summit’22 vai ligar Coimbra a Loulé através da arte contemporânea, nos sábados, dias 30 de julho e 6 de agosto, respetivamente.

Respetivamente, nos sábados, dias 30 de julho e 6 de agosto, estas cidades acolhem as duas sessões do seminário internacional de arte que é organizado no âmbito da edição inaugural do programa PARTE Portugal Art Encounters.

A PARTE Summit propõe um novo formato de reflexão e partilha de conhecimento, que toma como ponto de partida 12 questões previamente formuladas por algumas das pensadoras e pensadores mais influentes no meio artístico, reunidos em Portugal a convite do programa PARTE.

O encontro, com programação de Joana Mayer, apresenta um programa de palestras, conversas e performances que enquadram e desenvolvem as questões com a colaboração de um painel multidisciplinar de artistas, autores e outros pensadores, também convidados pela organização.

É impulsionado pela arte contemporânea, mas convoca múltiplas esferas da cultura e do saber, e pretende envolver todas as pessoas com interesse em acompanhar a criação artística na sua relação com a transformação dos territórios e das sociedades.

A PARTE Summit’22 chega a Loulé no dia 6 de agosto e, em plena época balnear, desafia veraneantes, visitantes e locais, para um sábado refrescante e refrescado por novas reflexões e ideias no Cineteatro Louletano.

«A Água também é um Museu?» de Andrea Lissoni, diretor Artístico Haus der Kunst, em Munique, encerra a sessão com uma questão-ignição para reflexões ecológicas e sociais, que serão acompanhadas pelo cineasta e artista Jorge Jácome.

Solidariedade, colaboração e produção artística na criação de histórias e comunidades, serão alguns dos temas centrais dos questionamentos propostos por Abaseh Mirvali, curadora independente e anterior diretora e curadora-chefe MCASB Museum of Contemporary Art Santa Barbara; Clara Kim, curadora-chefe do MOCA Museum of Contemporary Arts, em Los Angeles; Neringa Bumblienė, curadora no CAC Contemporary Art Centre, em Vilnius, e curadora do Pavilhão da Lituânia 59ª Exposição Internacional de Arte – La Biennale di Venezia; Philippe Alain-Michaud, curador no Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, em Paris; e Sofía Hernández Chong Cuy, diretora do Kunstituut Melly, em Roterdão.

Ao programa da PARTE Summit’22 em Loulé, juntam-se as apresentações especiais do artista Pedro Barateiro; e das artistas Emily Wardill e Inês Netos dos Santos; do sociólogo digital, artista visual e ativista gráfico, Rodrigo Saturnino; da arquiteta, curadora independente e cofundadora do coletivo The Decorators, Mariana Pestana; e de Jesse James, cofundador e diretor artístico do Walk&Talk – Festival de Arte dos Açores.

«A Mudança é possível?» é a questão que abre o programa da PARTE Summit’22 em Coimbra, no sábado dia 31 de julho.

Formulada por Zoé Whitley, diretora da Chisenhale Gallery, em Londres, a questão será enquadrada pelo trabalho e visionamento de um filme da artista Mónica de Miranda.

Nesta sessão, será também possível acompanhar as reflexões e conversas impulsionadas pelas questões de Vincenzo de Bellis, curador e diretor associado de programas em Artes Visuais no Walker Art Center, Minneapolis; Kasia Redzsiz, diretora artística no Kanal – Centre Pompidou, em Bruxelas; Daniel Baumann, diretor da Kunsthalle Zürich; Hendrik Folkerts, curador de arte contemporânea internacional no Moderna Museet, em Estocolmo; e Bruna Roccasalva, diretora artística da Fondazione Furla, em Milão.

O programa conta com performances e projetos das artistas Fernanda Fragateiro e Filipa Bossuet, do artista Gabriel Abrantes e de Rita Natálio, artista e pesquisador.

Reúne ainda as participações de Filipa Oliveira, curadora e programadora de artes visuais da Câmara Municipal de Almada e cocuradora do Anozero’21-22 Bienal de Arte de Coimbra; Luís Silva, diretor da Kunsthalle Lissabon e cocurador da Representação Oficial Portuguesa na 59.ª Bienal de Veneza; David Cabecinha, codiretor artístico do Alkantara, com sede em Lisboa; Ana Cristina Cachola, curadora independente, professora universitária e fundadora do programa curatorial feminista Quéréla.

O Convento São Francisco em Coimbra, acolhe no mesmo dia o lançamento do PARTE Book, a primeira publicação-guia para o Turismo de Arte em Portugal.

O livro convida à (re)descoberta do País através dos museus, galerias, espaços independentes e eventos com programação de Arte Contemporânea, e publica um conjunto de reflexões autorais e inéditas sobre a produção artística atual.

Às 21h30, a Câmara Municipal de Coimbra convida para o concerto de O GAJO, o projeto do músico João Morais que abraça a Viola Campaniça para criar ligações entre a sua música, a sua terra e colaborações, sempre surpreendentes, com outros instrumentos e intérpretes. O espetáculo será de entrada livre.

Os bilhetes para a PARTE Summit’22 podem ser adquiridos na página do PARTE Portugal Art Encounters, e nas bilheteiras físicas ou online do Convento São Francisco e Cineteatro Louletano.

As sessões serão, na sua maioria, apresentadas em língua inglesa sem tradução simultânea.

Alguns conteúdos das apresentações terão informações e legendas em português e inglês.

PARTE Portugal Art Encounters

PARTE é um programa anual e de continuidade que apoia a internacionalização do sistema da Arte Contemporânea em Portugal.

Organiza-se em dois circuitos consecutivos de visita ao País, designados PARTE Circuits, que culminam com a realização do seminário internacional de arte PARTE Summit e o lançamento da publicação-guia de Turismo de Arte – PARTE Book.

O programa reforça a relação com o Turismo para afirmar o País como um destino de referência no circuito artístico. Convida profissionais que se destacam no panorama artístico internacional, que influenciam os temas, programações e regimes de mobilidade neste sistema, a conhecerem uma seleção criteriosa do que Portugal tem para oferecer em termos de produção artística, acolhimento, património cultural e natural.

A cada ano, o programa conta com a curadoria de anfitriões convidados e para a primeira edição, em 2021/22, tem o curador Vicente Todolí como anfitrião do PARTE Circuit julho, que entre os dias 24 e 31 de julho, percorre locais nas regiões do Porto & Norte e Centro de Portugal; e a curadora Isabel Carlos, como anfitriã do PARTE Circuit agosto, que, por sua vez, de 31 de julho a 7 de agosto, percorre locais nas regiões de Lisboa, Alentejo e Algarve.

Vicente Todolí é diretor artístico do Hangar Biccoca da Fundação Pirelli, em Milão, anteriormente foi diretor-fundador do Museu de Serralves e da Tate Modern, em Londres.

Isabel Carlos é curadora independente, foi diretora do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, curadora das bienais de Sidney e Sharjah e de representações portuguesas nas bienais de Veneza e São Paulo.

PARTE é um programa da empresa Flamingo Circuit, fundada pelo curador Miguel Mesquita e a consultora de arte Sílvia Escórcio, e sediada em Lisboa.

É desenvolvido com o apoio principal do Visit Portugal e o apoio do Ministério da Cultura/ Direção-Geral das Artes, no âmbito da dinamização da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC).

O PARTE Portugal Art Encounters angaria o reconhecimento de relevante interesse cultural pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC).

A realização da PARTE Summit’22 conta com os apoios da Câmara Municipal de Coimbra e da Câmara Municipal de Loulé.