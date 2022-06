Bilhetes diários terão um custo de 10 euros.

O Parque Municipal do Sítio das Fontes, em Estômbar, recebe entre os dias 1 e 3 de julho o XVII Lagoa Jazz Fest’22, com o regresso do formato habitual deste evento que junta aos concertos animação musical e zona lounge.

Este é «um festival internacional que se foi afirmando com um público fiel, num local único e mágico no concelho de Lagoa», segundo o município.

Ao longo das 16 edições realizadas, o certame «foi merecendo críticas positivas da imprensa especializada e gratificantes elogios do público e dos artistas nacionais e internacionais que nos visitaram, e que puderam manifestar o agrado pela hospitalidade e condições logísticas e técnicas que lhes foram proporcionados».

Nesta edição, atuam no dia 1 o VEIN Trio, com Michael Arbenz (piano), Thomas Lähns (contrabaixo) e Florian Arbenz (bateria); e o Quarteto de Desidério Lázaro, com Desidério Lázaro (saxofones), Ricardo Pinheiro (guitarra elétrica), Cícero Lee (baixo elétrico) e Carlos Miguel (bateria).

No dia 2, sobem ao palco os polacos Motion Trio, com Janusz Wojtarowicz, Pawel Baranek e Marcin Galazyn.

O dia 3 de julho trará ao palco dois grupos espanhóis. Os José Luis Kaele Trio, com José Luis Kaele (piano), Cesar Diez (contrabaixo) e Diedo Martin (bateria), e o Quinteto de António Lizana, António Lizana (saxofones e voz) e Daniel Garcia Diego (piano, teclados e coros).

Os bilhetes para cada dia do evento custam 10 euros (com 20 por cento de desconto para possuidores do passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou Passaporte Rota do Petisco 2021, disponível nas bilheteiras do município de Lagoa) e estarão disponíveis brevemente para aquisição nos locais habituais, bem como no local do evento.