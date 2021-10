Outubro para o que ver, ouvir e sentir no Teatro das Figuras

Outubro cheio de propostas para ver, ouvir e sentir no Teatro das Figuras, em Faro.

Após o destaque dado à Dança Contemporânea na programação do mês setembro, em outubro o Teatro das Figuras, em Faro, tem como grande protagonista a música, numa altura em que o alívio nas restrições que marcaram todo o período da pandemia permite retomar a lotação completa dos auditórios.

Hoje, dia 1, Dia Mundial da Música, acontecerá a estreia oficial da nova Orquestra Sinfónica do Algarve, que irá interpretar o Concerto para Piano e Orquestra Nr. 1 de Tchaikovsky.

Dirigida pelo Maestro Titular Armando Mota, a Orquestra Sinfónica do Algarve é a concretização de um sonho antigo de muitos melómanos e músicos da região, tornado possível pelo trabalho conjunto das Câmaras Municipais de Albufeira, Faro e Portimão, e o Teatro das Figuras.

Não sendo exclusivamente constituída por músicos do Algarve houve, contudo, o cuidado de lhes dar prioridade na sua composição, como reconhecimento pelo esforço e dedicação que implica atingir o nível necessário para tocar numa Orquestra Sinfónica profissional.

No dia 6 de outubro, o Teatro das Figuras acolhe a estreia absoluta do espetáculo Reinos e Mundos, um espetáculo de circo contemporâneo criado em coprodução com o Teatro das Figuras, o Teatro Municipal da Guarda e o Cine–Teatro Avenida em Castelo Branco.

Com direção artística e encenação de Luciano Amarelo, o espetáculo desenvolve-se numa espécie de labirinto sem tempo, nem espaço, mas com infinitas perspetivas, onde se cruzam, por vezes, os diferentes Reinos que o coabitam, numa alegoria sobre o risco de perder a humanidade.

O Teatro das Figuras recebe, neste mês, dois espetáculos integrados na bienal de artes contemporâneas BoCA: o primeiro, no dia 8 de outubro, And Still We Move, numa estreia absoluta, resulta de uma coprodução do Teatro das Figuras e da BoCA, com as coreografas/intérpretes Joana Castro e Maurícia Barreira Neves é uma performance que desloca o campo privado para o público e em que as intérpretes questionam e reconfiguram a relação entre ambas, tendo como base fotografias de arquivo pessoal de uma relação que encontrou o seu fim.

No dia 16 de outubro, o musical Andy, a primeira encenação do consagrado realizador de cinema Gus Van Sant.

Andy é inspirado em Andy Warhol e no seu talento para elevar a ícone as imagens, ao mesmo tempo que se tornava uma celebridade mundial.

O início da sua carreira é encenado a partir de factos reais e de memórias, mas também da imaginação de Gus Van Sant, que assina o texto e encenação de Andy, que conta, ainda, com a direção musical do músico Paulo Furtado / The Legendary Tigerman.

Outubro reserva outros momentos especiais na programação do Teatro das Figuras.

Nos dias 18 e 19, o Laboratório de Teatro, dinamizado por Vânia Geraz (atriz e criadora) e Carlos Sério (músico e compositor) permitirá aos participantes experimentar o conceito de identidade como matéria para a criação, através de exercícios de observação, pesquisa, improvisação e escrita pelo movimento (corpo/voz).

A 21, a peça de teatro País das Canções de Embalar leva-nos numa viagem em que ouvimos uma história narrada por duas mulheres e um músico, que se encontram no meio do Oceano Atlântico, na ilha de São Miguel, onde querem sonhar uma mulher e impô-la à realidade.

A música regressa no dia 22 de outubro com Zé Eduardo & Baby Jazz, um espetáculo que junta o músico e professor Zé Eduardo aos seus antigos pupilos, os «Baby Jazz», tal como se auto apelidaram há vinte anos, após se conhecerem no Workshop «Tavira em Jazz».

Aos mais novos, o Teatro das Figuras dedica o espetáculo de ópera Flauta Mágica Vista da Lua, no dia 24 de outubro, uma produção da Casa da Música e Ópera Isto, que traz novas interpretações a uma história intemporal.

No dia 27 de outubro o Teatro acolhe, em parceria com a Fundação Pedro Ruivo, a ópera Carmen de George Bizet.

A história desta ópera passa-se em Espanha e gira em torno de quatro personagens principais: Carmen, cigana sedutora que a liberdade como seu símbolo; Don José, soldado, obcecado por Carmen e noivo de Micaela; Micaela, noiva de Don José que busca durante toda a ópera restaurar o juízo de seu noivo e Escamillo, toureador e novo amor de Carmen.

Por mais conhecida que a ópera seja hoje, aquando da sua estreia, em 1875, foi considerada, vulgar, imoral e inadequada para a sociedade da época.

A programação de outubro encerra no dia 31 com Rollover Beethoven, pela Trupe dos Bichos, um espetáculo de música eletrónica para bebés até aos 3 anos criado a partir de música de dança escrita por Beethoven, no final do sec. XVIII.

Os horários poderão ser redefinidos em função da evolução das regras estabelecidas e comunicados nos canais oficiais do Teatro das Figuras, nomeadamente o sítio de internet e redes sociais.