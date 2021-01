Os 100 melhores filmes da década 2010

Esta lista vai ser útil por duas razões.

Razão primeira: aprender a lidar com o arrependimento. Divulgar listas é sinónimo de acordar na noite a seguir à sua publicação, testa alagada em suor, olhos vermelhos do choro e a garganta a gritar o título do filme que devia ter colocado… Mas, como tantos outros, teve de ficar de fora.

Razão segunda: para mudares a minha opinião. 100 filmes são muitos filmes. 10 anos é muito tempo. E o que me faz gostar do arrependimento que sentirei ao reler esta lista são as conversas que daqui podem surgir sobre os teus filmes favoritos, a tua década e como, através da 7ª arte, todos mudámos. Sente-te à vontade para me encontrar online e discutimos o assunto.

Uma lista destas, absolutamente subjetiva à minha experiência pessoal, está em constante evolução. Espero que, ao publicá-la, possa contribuir para as tuas próprias escolhas e para que mais artigos de opinião sobre cinema sejam publicados nos meios de comunicação algarvios.

Há um crescimento visível na produção, educação e, consequentemente, interesse na 7ª arte na região sul de Portugal. É essencial que o diálogo sobre a mesma também cresça.

Alguns dados que podem ser interessantes para a consulta:

– Ana Lily Amirpour, Andrea Arnold, Tamara Kotevska e Nora Fingscheidt são as únicas realizadoras com títulos nesta lista. Não deixo de assumir responsabilidade por não ter visto mais filmes realizados por mulheres, mas este número também espelha o desequilíbrio de oportunidades entre géneros que existe no cinema;

– Há 21 países representados pelo seu realizador/a. São eles: Inglaterra, Chile, Grécia, Portugal, E.U.A., Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Irão, Suécia, Argentina, Alemanha, Espanha, Escócia, Canadá, Guatemala, México, Macedónia, Dinamarca, Austrália e França;

– Portugal está representado por três filmes. O problema das longas-metragens nacionais, apesar da sua inegável qualidade, continua a ser o reduzido número de estreias por ano (nomeadamente fora de Lisboa), o número de semanas que (não) ficam em sala e a divulgação quase nula que lhes é designada. Nestas condições não é só complicado o cinema português chegar aos portugueses: é impossível criar uma relação entre ambos;

– Estão selecionados quatro filmes de animação, cinco documentários e 91 de ficção;

– Denis Villeneuve, Quentin Tarantino, Jim Jarmusch, Richard Linklater, Wes Anderson e David Fincher são os realizadores mais representados, com três filmes cada;

– Os filmes com maior duração são The Hateful Eight de Quentin Tarantino e La vie d’Adèle de Abdellatif Kechiche, ambos com três horas e sete minutos;

– Os filmes com menor duração são Honeyland de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, e What We do in the Shadows de Taika Waititi e Jemaine Clement, ambos com uma hora e 27 minutos;

– O filme com maior receita é Star Wars: Episode VII – The Force Awakens, com 2,068,223,624 dólares. O filme com menor receita é Pára-me de repente o pensamento com 24,850,76 euros. Estes são também os filmes na lista com maior e menor orçamento, respetivamente.

– Os anos mais representados são 2014 (16 filmes), 2019 (14 filmes) e um empate entre 2018 e 2013 (13 filmes). O ano de 2010 é o menos representado com apenas quatro filmes;

– Estes 100 foram escolhidos do conjunto de 667 filmes que vi, com data de estreia na década transata.

100. El Club de Pablo Larraín (2015) – ficção

99. Shame de Steve McQueen (2011) – ficção

98. 1917 de Sam Mendes (2019) – ficção

97. The Guard de John Michael McDonagh (2011) – ficção

96. The Favourite de Yorgos Lanthimos (2018) – ficção

95. Pára-me de repente o pensamento de Jorge Pelicano (2014) – documentário

94. Margaret (Extended Cut) de Kenneth Lonergan (2011) – ficção

93. Blue Valentine de Derek Cianfrance (2011) – ficção

92. Inherent Vice de Paul Thomas Anderson (2014) – ficção

91. Diamantino de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt (2018) – ficção

90. Paterson de Jim Jarmusch (2016) – ficção

89. Shoplifters de Hirokazu Koreeda (2018) – ficção

88. Moonlight de Barry Jenkins (2016) – ficção

87. Uncut Gems dos Safdie Brothers (2019) – ficção

86. Seven Psychopaths de Martin McDonagh (2012) – ficção

85. Swiss Army Man de Daniel Kwan e Daniel Scheinert (2016) – ficção

84. Vox Lux de Brady Corbet (2018) – ficção

83. The Act of Killing de Joshua Oppenheimer (2012) – documentário

82. Captain Fantastic de Matt Ross (2016) – ficção

81. The Lost City of Z de James Gray (2016) – ficção

80. Train to Busan de Sang-ho Yeon (2016) – ficção

79. Ema de Pablo Larraín (2019) – ficção

78. The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch (2019) – ficção

77. La La Land de Damien Chazelle (2016) – ficção

76. Thor: Ragnarok de Taika Waititi (2017) – ficção

75. Mission: Impossible – Fallout de Christopher McQuarrie (2018) – ficção

74. A Separation de Asghar Farhadi (2011) – ficção

73. The Man who Killed Don Quixote de Terry Gilliam (2018) – ficção

72. The Place Beyond the Pines de Derek Cianfrance (2012) – ficção

71. The Girl With the Dragon Tattoo de David Fincher (2011) – ficção

70. A Herdade de Tiago Guedes (2019) – ficção

69. Calvary de John Michael McDonagh (2014) – ficção

68. Guardians of the Galaxy de James Gunn (2014) – ficção

67. The Square de Ruben Östlund (2018) – ficção

66. BlacKkKlansman de Spike Lee (2018) – ficção

65. Black Swan de Darren Aronofsky (2011) – ficção

64. Ballad of Buster Scruggs dos Cohen Brothers (2018) – ficção

63. La piel que habito de Pedro Almodóvar (2011) – ficção

62. Relatos Selvages de Damián Szifron (2014) – ficção

61. Predestination dos Spierig Brothers (2014) – ficção

60.The Salesman de Asghar Farhadi (2016) – ficção

59. Get Out de Jordan Peele (2017) – ficção

58. Els Dias que Vindran de Carlos Marques-Marcet (2019) – ficção

57. Snowpiercer de Bong Joon Ho (2013) – ficção

56. Filth de Jon S. Baird (2013) – ficção

55. Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch (2013) – ficção

54. Grand Budapest Hotel de Wes Anderson (2014) – ficção

53. Before Midnight de Richard Linklater (2013) – ficção

52. Inception de Christopher Nolan (2010) – ficção

51. Star Wars: Episode VII – The Force Awakens de J.J. Abrams (2015) – ficção

50. What We do in the Shadows de Taika Waititi e Jemaine Clement (2014) – ficção

49. Prisoners de Denis Villeneuve (2013) – ficção

48. American Animals de Bart Layton (2018) – ficção

47. The Wind Rises de Hayao Miyazaki (2013) – animação

46. A Girl Walks Home Alone at Night de Ana Lily Amirpour (2014) – ficção

45. Senna de Asif Kapadia (2012) – documentário

44. Under the Skin de Jonathan Glazer (2013) – ficção

43. Interstellar de Christopher Nolan (2014) – ficção

42. Temblores de Jayro Bustamante (2019) – ficção

41. Victoria de Sebastian Schipper (2015) – ficção

40. Everybody Wants Some!! de Richard Linklater (2016) – ficção

39. Inside Out de Pete Docter e Ronnie Del Carmen (2015) – animação

38. Cobain: Montage of Heck de Brett Morgen (2015) – documentário

37. Blindspotting de Carlos López Estrada (2018) – ficção

36. Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson (2010) – animação

35. Marriage Story de Noah Baumbach (2019) – ficção

34. Nice Guys de Shane Black (2016) – ficção

33. Gone Girl de David Fincher (2014) – ficção

32. Frank de Lenny Abrahamson (2014) – ficção

31. American Honey de Andrea Arnold (2016) – ficção

30. Zootopia de Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush (2016) – animação

29. The Social Network de David Fincher (2010) – ficção

28. Moonrise Kingdom de Wes Anderson (2012) – ficção

27. Ex Machina de Alex Garland (2014) – ficção

26. Dogtooth de Yorgos Lanthimos (2010) – ficção

25. 12 Years a Slave de Steve McQueen (2013) – ficção

24. The Master de Paul Thomas Anderson (2012) – ficção

23. Honeyland de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (2019) – documentário

22. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino (2019) – ficção

21. Black Panther de Ryan Coogler (2018) – ficção

20. System Crasher de Nora Fingscheidt (2019) – ficção

19. Drive de Nicolas Winding Refn (2011) – ficção

18. The Handmaiden de Chan-wook Park (2016) – ficção

17. The Hateful Eight de Quentin Tarantino (2015) – ficção

16. Mad Max: Fury Road de George Miller (2015) – ficção

15. Baby Driver de Edgar Wright (2017) – ficção

14. Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri de Martin McDonagh (2017) – ficção

13. Nightcrawler de Dan Gilroy (2014) – ficção

12. The Wolf of Wall Street de Martin Scorcese (2013) – ficção

11. Django Unchained de Quentin Tarantino (2012) – ficção

10. Roma de Alfonso Cuarón (2018) – ficção

9. Boyhood de Richard Linklater (2014) – ficção

8. The Witch de Robert Eggers (2015) – ficção

7. Her de Spike Jonze (2013) – ficção

6. Joker de Todd Phillips (2019) – ficção

5. La vie d’Adèle de Abdellatif Kechiche (2013) – ficção

4. Parasite de Bong Joon Ho (2019) – ficção

3. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017) – ficção

2. Incendies de Denis Villeneuve (2011) – ficção

1. Whiplash de Damien Chazelle (2014) – ficção