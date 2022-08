Orquestra Ligeira de Lagos produz Festival de Música Moderna

Lagos MMFEST – Festival de Música Moderna decorre na cidade lacobrigense de 16 a 20 de agosto.

O Festival de Música Moderna é produzido pela Orquestra Ligeira de Lagos, sendo composto por uma série de concertos e um workshop de música modern.

Todos os concertos serão realizados no Centro Cultural de Lagos, a partir das 21h30, com exceção do último dia, que adiciona ao programa a apresentação final dos participantes do workshop, a decorrer às 17h30.

O cartaz apresenta grupos musicais variados, liderados por artistas lacobrigenses que se apresentam com música original ou, no caso da Orquestra Ligeira de Lagos, com repertório muito conhecido pelo público.

A nível de concertos, no dia 16 de agosto o Centro Cultural de Lagos recebe Miragem: Marta Rodrigues Quinteto. A 17 de agosto é a vez de LANA GASPARØTTI e no dia 18 atua a Orquestra Ligeira de Lagos. Para 19 de agosto está prevista a atuação de Nem Truz, Nem Muz e, a finalizar, dia 20 de agosto, há Mistura Fina, com os professores do workshop.

Para o dia 20 de agosto está ainda prevista uma Jam Session no Clube Artístico Lacobrigense, às 23h00, com abertura a cargo dos professores do workshop.

As inscrições do workshop permanecerão abertas até dia 14 de agosto e podem ser feitas online, aqui.