Orquestra Clássica do Sul dá continuidade a ciclo de concertos em Lagoa

Será o segundo concerto de um ciclo de três.

O ciclo de Concertos Promenade, da Orquestra Clássica do Sul, continua no próximo dia 3 de abril, às 16h30, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa, com a realização do segundo concerto intitulado «olá e olé».

Este segundo Concerto Promenade desta temporada é exclusivamente dedicado à expressão musical de Portugal e Espanha.

O programa reúne composições que ilustram as variadas expressões folclóricas dos dois países e recriam de forma pictórica o universo das festas populares da Península Ibérica.

De Portugal, mostra-se a tranquilidade da planície alentejana, os campinos da lezíria ribatejana e canções de infância, pela escrita do compositor inglês Gilbert Vinter.

De Espanha, são as noites quentes de Sevilha oitocentista e a Festa Brava, de Carmen e Escamillo, El Matador, com a música do compositor francês George Bizet.

Os Concertos Promenade contam com o Maestro convidado Élio Leal e a apresentação do carismático barítono Rui Baeta. Segundo a organização, «a alegria está garantida, numa verdadeira festa da música para toda a família».

Os bilhetes custam seis euros (entrada gratuita até aos 16 anos) e podem ser adquiridos online, bem como na FNAC, Worten, Auditório Carlos do Carmo, Centro Cultural Convento de S. José e Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.