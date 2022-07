Orquestra Clássica do Sul atua em concerto de verão na Fuseta

Entrada é livre.

A música clássica está de regresso à Fuseta no dia 4 de agosto, quinta-feira, com um concerto de verão ao ar livre, na zona ribeirinha, protagonizado pela Orquestra Clássica do Sul, com início marcado para as 22h00.

Denominado «Feeling Good» e integrado no ciclo «Classical Covers», a Orquestra Clássica do Sul será neste concerto dirigida pelo maestro John Avery, apresentando-se em repertórios mais ecléticos e mantendo a essência da sua função de diversão, própria do verão.

à música clássica nunca esteve muito afastada da música de carácter mais ligeiro e despreocupado: se no século XIX a música de diversão teve o seu auge com a família Strauss em Viena, no século XX grandes compositores dedicaram muita da sua produção à sétima arte e esta aproveitou também grande parte da produção de compositores do passado.

«Sinónimo de verão é também ouvir a Orquestra Clássica do Sul ao ar livre, sob o céu estrelado das cálidas noites algarvias», afirma a organização.

As entradas são livres e o concerto está integrado num protocolo estabelecido com a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta.