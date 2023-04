Opções presencial e online mantêm-se na 23.ª Corrida Fotográfica de Portimão

A 23.ª edição da Corrida Fotográfica de Portimão mantém as modalidades presencial, marcada para 20 de maio, assim como a opção online, inspirada no mote da Liberdade.

A 23.ª edição da Corrida Fotográfica de Portimão mantém, tal como no ano anterior, as modalidades presencial, marcada para 20 de maio, assim como a opção online, esta última inspirada no mote da Liberdade.

Considerada a mais importante competição do género a sul do Tejo, a já tradicional iniciativa da Câmara Municipal de Portimão, através do seu Museu, visa promover na versão presencial um olhar atual e criativo dos entusiastas e amigos da fotografia, através dos quatro temas propostos e inspirados nos ideais de Abril, a saber: «Sinais de Liberdade», «Ruas da Liberdade», «Será isto Liberdade?» e «Livres como o vento».

Para além da modalidade presencial, que decorrerá pelas ruas da cidade e do concelho entre as 9h00 e as 21h00 do dia 20 de maio, a modalidade especial online vai ter como tema «a Liberdade», devendo as fotos ser enviadas até 26 de junho.

O Museu de Portimão, responsável pela organização do concurso, já está a receber as inscrições para as duas modalidades aqui, existindo a possibilidade de os interessados se inscreverem em ambas, ou apenas numa.

A 23ª Corrida Fotográfica de Portimão, cujo programa integra as comemorações do 15.º aniversário do Museu de Portimão, inaugurado a 17 de maio de 2008, tendo como media partner o Sul Informação e o apoio das seguintes empresas e associações: Grupo de Amigos do Museu de Portimão, Ocean Revival, CLCC, Restinga e Associação – Núcleo de Amigos Fotógrafos do Algarve.