Olhão: República 14 tem fim de semana com FUSHI e cinema ao ar livre

Concerto do projeto FUSHI e filme «Ramen Shop» preenchem o fim de semana na Associação olhanense.

A República 14, em Olhão, prepara-se para receber amanhã, sábado, dia 28 de agosto às 21h00, um concerto de FUSHI.

Considerado um dos mais relevantes guitarristas de Jazz da actualidade, André Fernandes junta toda a experiência do seu percurso (oito álbuns em nome próprio e participações em mais de 50) num projeto com a vocalista Sara Badalo e o baterista Alexandre Frazão.

A música de FUSHI mistura sonoridades atuais contaminadas pelo Jazz, pela música eletrónica e pelo Rock, aliando o som da guitarra à voz, ora cristalina, ora processada até ao ponto de se assemelhar a novos instrumentos, e envolvidos pela criatividade da bateria de Alexandre Frazão, numa viagem por canções e paletas sonoras futuristas entre os sons orgânicos do Jazz e as sonoridades da Pop.

O concerto decorre no espaço exterior da República 14 e as reservas podem ser feitas por e-mail.

Já no domingo, dia 29 de agosto, é a vez de cinema ao ar livre na República 14, às 21h30. O filme exibido é «Ramen Shop», da autoria do realizador singapurense Eric Khoo.

Esta película conta a história de Masato, que vive em Takasaki no Japão, onde gere um restaurante familiar muito famoso pela qualidade do seu Ramen.

Um dia, inesperadamente, o pai morre e ao remexer nas suas coisas encontra um velho caderno com fotos e apontamentos, pertencente à mãe, falecida quando ele era criança.

Comovido com o achado, toma a decisão de visitar Singapura, a terra dos seus ancestrais, para reencontrar o que lhe resta da família. Com as pessoas com que se vai cruzando, Masato vai conhecer histórias que o ajudarão a compreender as suas origens, ao mesmo tempo que aprende receitas deliciosas que o vão ligar aos seus antepassados. Um filme poético em que a comida estrutura a história de uma família.