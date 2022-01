Olhão: República 14 recebe concerto dos Papa Dragon em sessão dupla

Flautista Vincent Bababoutilabou é convidado especial.

A Associação República 14, em Olhão, retoma a temporada de concertos com o grupo Papa Dragon, numa sessão dupla agendada para o próximo sábado, dia 15 de Janeiro, às 19h00 e às 21h30.

Papa Dragon é um projecto concebido pelo guitarrista José Vieira que, em pleno confinamento e com os músicos participantes a gravar as suas partes a partir de casa, gravou e lançou um EP com cinco temas originais.

A música é toda da sua autoria e enquadra-se numa estética neo-soul, com ritmos de rock a que se juntam as sonoridades do jazz.

Em concerto, o grupo apresenta-se como um power trio com José Vieira na guitarra, João Melro na bateria e Luís Henrique no baixo, todos músicos conceituados do universo musical algarvio, aos quais se juntam partes instrumentais previamente gravadas.

Neste concerto na República 14, o grupo conta com a participação do flautista Vincent Bababoutilabou como convidado especial.

Os interessados podem efetuar a reserva para assistir a uma das sessões, através de e-mail.