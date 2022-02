Olhão: República 14 recebe amanhã concerto do trio NoA

Concerto decorre em sessão dupla.

O trio musical NoA prepara uma atuação em sessão dupla na República 14, em Olhão, amanhã, sábado, dia 5 de fevereiro, às 19h00 e às 21h30.

Segundo a organização, «NoA é um trio mas soa a sexteto, formado por músicos altamente experimentados oriundos da área do Jazz, mas que não esgotam aí todo o seu engenho musical».

O trio tem uma personalidade muito vincada: nasce no jazz, passeia-se pelo rock, pela pop e pela canção portuguesa, e desagua constantemente em sítios imprevisíveis. Fora dos cânones clássicos, sempre com o «groove» como directriz principal, o trio investe musicalmente na ligação entre a contemporaneidade cosmopolita com a tradição da música improvisada com origem no Jazz.

O grupo é composto por Nuno Costa nas guitarras, Óscar Graça no piano e teclados e André Sousa Machado na bateria e percussão.

Os interessados em assistir ao concerto podem fazer a sua reserva por e-mail.