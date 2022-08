Olhão: Gonçalo Pescada e Quinteto Sull’a Corda atuam na República 14

Gonçalo Pescada e o Quinteto Sull’a Corda atuam no espaço ao ar livre da República 14, em Olhão, no próximo sábado, dia 27 de Agosto, às 21h00.

Gonçalo Pescada é natural do Algarve e é um dos acordeonistas mais conceituados do país, detentor de vários prémios em concursos nacionais e estrangeiros, com vários CD’s gravados e várias apresentações como solista com orquestras como a Orquestra do Algarve, OrchestrUtopica e Orquestra Metropolitana.

Conta também, no currículo, com concertos dados em salas tão importantes como o Bulgária Hall e o Queen Elisabeth Hall e o C.C.B.

Na República 14 estará acompanhado pelo Quinteto Sull’a Corda, um agrupamento clássico composto por grandes músicos de várias origens, todos residentes na região algarvia.

O programa do concerto evocará grandes compositores da história da música universal, tais como J. S. Bach e outros, mas terá um foco especial na obra do argentino Astor Piazzolla e também do acordeonista Richard Galliano.

Os interessados em assistir podem também reservar o seu lugar para jantar, por e-mail.