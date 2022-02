Olhão desenvolve plano para o futuro da cultura no concelho

O município de Olhão está a desenvolver um plano estratégico para a cultura no concelho na próxima década.

O município de Olhão está a desenvolver um plano estratégico para dinamizar o concelho a nível cultural na próxima década. Com várias atividades desenvolvidas nos últimos anos, agora é tempo de consolidar iniciativas e perceber o que efetivamente ainda falta oferecer à população.

«Este plano estratégico permitirá fazer uma melhor gestão dos recursos existentes no Município nesta área. Faremos um estudo de mercado para sabermos o que a população prefere e/ou consome em termos de cultura para, assim, irmos de encontro às expetativas dos nossos públicos», refere o vereador com o pelouro da Cultura, João Evaristo.

Qual a política cultural que se quer para Olhão em 2032? O trabalho a desenvolver, e que já está em marcha, terá como objetivo responder a esta questão e incluirá o mapeamento de equipamentos, associações, coletividades e eventos atualmente existentes, colaboração dos técnicos municipais e de personalidades ligadas a esta área ou a realização de inquéritos à população.

«Desta forma, será possível detalhar os vários equipamentos culturais existentes e rentabilizá-los, sejam públicos ou privados, tirar conclusões sobre todas as atividades levadas a cabo pelo Município e conhecer os vários tipos de públicos do concelho», explicou o vereador da Cultura durante uma reunião com vários técnicos municipais ligados ao setor.

O Plano Estratégico para a Cultura permitirá ainda conhecer os artistas naturais e residentes que desenvolvem atividade culturais regulares em Olhão. No fundo, «desta forma será possível delinear eixos estratégicos, visando o desenvolvimento estruturado do concelho no âmbito cultural», acrescenta João Evaristo.