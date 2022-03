Olhão celebra chegada da primavera no Chalé João Lúcio

A primavera chega este ano a Olhão com atividades para toda a família, no Chalé João Lúcio no domingo, dia 20 de março.

A primavera chega este ano a Olhão com uma mão-cheia de atividades para toda a família, numa organização do Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo, em conjunto com um vasto número de entidades, que decorre no Chalé João Lúcio no domingo, dia 20 de março.

Casa da Juventude, Biblioteca Municipal, Junta de Freguesia de Quelfes, Associação Vita Nativa, Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos e Agrupamento CNE 554 juntaram-se ao Museu para planear um dia divertido em família, onde até será possível aos participantes levarem o seu farnel e fazerem um piquenique no espaço privilegiado do Chalé João Lúcio.

O espaço exterior deste que é um dos mais icónicos edifícios do concelho é o local de eleição para um conjunto diversificado de oficinas pedagógicas e lúdicas, que vão da construção de caixas-ninho para aves à Hora do Conto, passando por oficinas de construção, teatro, ou jogos de pistas, entre muitos outros motivos para passar um dia divertido em família, celebrando a primavera.

A celebração da primavera continua no dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, com a plantação de árvores autóctones, e a exibição do filme «Cavalos de Guerra», no Auditório Municipal.

A participação nas atividade e gratuita, mas a maior parte requer inscrição prévia (289 700 103 | museu@cm-olhao.pt).