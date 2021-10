Ofir Renato Chagas recorda o auge da Estação Agrária de Tavira

Ofir Renato Chagas é o protagonista do segundo episódio do projeto «Histórias do Posto Agrário», da autoria do movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas de Tavira.

«Isto era um passeio de recreio. Era um jardim e as pessoas vinham passear, sobretudo durante a época das amendoeiras em flor», recorda Ofir Renato Chagas, antigo funcionário administrativo da Estação Agrária de Tavira no segundo episódio do projeto «Histórias do Posto Agrário», da autoria do movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas de Tavira.

Entre 1953 e 1973, Ofir Renato Chagas viveu na primeira pessoa o auge da Estação Agrária de Tavira, a sua influência na «província» e o trabalho direto com os produtores agrícolas.

No novo episódio realça ainda as experiências técnicas sobre produtos, a formação profissional ou a camaradagem entre a equipa numerosa de pessoas que ali trabalhavam.

Com a divulgação de mais este vídeo, o movimento de Cidadãos pelo CEAT e Hortas Urbanas dá continuidade ao trabalho de recolha e divulgação de testemunhos vivos que procuram dar a conhecer a grandiosidade do Posto Agrário e a sua importância na comunidade local.