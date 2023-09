Nuno Maulide disserta sobre «Filosofia na Cidade» em Portimão

O cientista Nuno Maulide visitará Portimão na próxima semana, para proferir uma conferência na área da filosofia.

O cientista Nuno Maulide visitará Portimão na próxima semana, para proferir uma conferência na área da filosofia, iniciativa organizada anualmente pelo grupo de alunos e professores desta disciplina, da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes.

Com a habitual parceria da Câmara Municipal de Portimão, a edição deste ano destaca a Ciência e sua relação com a Filosofia.

Nuno Maulide, diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena e exímio pianista, irá debruçar-se sobre o papel da Química na vida do dia-a-dia e a surpreendente e fascinante relação entre a Ciência e a Música, interpretando alguns temas ao piano, no palco do auditório do Museu.

Na semana do regresso às aulas, Portimão terá assim a rara oportunidade de assistir a uma espécie de «aula inaugural» lecionada por um cientista que é também músico e professor universitário de renome.

A conferência terá lugar no auditório do Museu de Portimão, sexta-feira, dia 15 de setembro, às 18 horas. A entrada é livre.

Sobre Nuno Maulide

Nascido em Lisboa em 1979, é professor premiado e diretor do Instituto de Química Orgânica da Universidade de Viena. Foi eleito Cientista do Ano em 2018. Estudou Piano e Química em Lisboa, tendo realizado estadas de investigação nas Universidades de Louvaina, Paris e Stanford.

Em 2009, assumiu o cargo de chefe de equipa no Instituto Max Planck para a Investigação sobre o Carvão, em Mülheim an der Ruhr. Desde 2013, ocupa a cátedra de Síntese Orgânica na Universidade de Viena.

Nuno Maudile é também autor de dois livros que são campeões de vendas: «Como se Transforma Ar em Pão – Estas e outras questões a que só a Química sabe responder» e «Como Desvendar o Quebra-Cabeças da Origem da Vida? 27 perguntas sobre a vida e o Universo que sempre quis fazer a um químico», da editora Planeta, sendo habitualmente designado pelos seus pares como «o Cristiano Ronaldo da Química» e é uma das 50 personalidades que o jornal Expresso escolheu como podendo definir o futuro do país.