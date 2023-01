Novo cinema francês mostra-se em Portimão durante seis meses

Portimão assiste nos próximos seis meses ao melhor do novo cinema francês. Sessões gratuitas na última quinta-feira de cada mês.

O Museu de Portimão volta a mostrar o que de melhor produzem os realizadores gauleses, através da quinta edição da iniciativa «O Filme Francês do Mês», que está de regresso à cidade no dia 26 de janeiro e se prolongará até junho próximo, sempre às 21h00 e com entrada gratuita.

Promovido conjuntamente entre a Alliance Française do Algarve, o Institut Français e o Grupo dos Amigos do Museu de Portimão (GAMP), este ciclo de cinema francês, além de divulgar junto do público algarvio os grandes êxitos cinematográficos na língua de Molière, também se destina a atrair os muitos franceses que, cada vez mais, vivem na região ou passam férias no Algarve, permitindo-lhes em contraponto conhecer a história e o património regionais.

A primeira película deste novo ciclo intitula-se «Rouge» (Drama), foi realizada por Farid Bentoumi em 2020 e será exibida a 26 de janeiro, a partir das 21h00, no auditório do Museu de Portimão.

Este drama, com a duração de 1h28, aborda a vida da enfermeira Nour, acabada de ser contratada por uma fábrica química onde trabalha o seu pai. Enquanto a fábrica está sob uma investigação sanitária, uma jovem jornalista investiga sobre a gestão dos resíduos. As duas jovens vão, pouco a pouco, descobrir que esta fábrica, pilar da economia local, esconde muitos segredos. Entre mentiras sobreas emissões poluentes, processos médicos manipulados ou acidentesescondidos, Nour terá de escolher entre calar-se ou trair o seu pai e revelar a verdade.

Todos os filmes são exibidos na última quinta-feira do mês e em versão original francesa, com legendas em português, nas seguintes datas:

26 de janeiro – «Rouge» de Farid Bentoumi;

23 de fevereiro – «Petit Pays» de Eric Barbier;

30 de março – «De nos frères blessés» de Hélier Cisterne;

27 de abril – «La dernière vie de Simon» de Léo Karmann;

25 de maio – «L’Autre Continent» de Romain Cogitore;

29 de junho – «Les 2 Alfred», Bruno Podalydès.

A Alliance Française do Algarve, cuja sede se localiza em Faro, é uma associação sem fins lucrativos cujo objeto é a divulgação da língua e da cultura francesas, fazendo parte das suas atividades o ensino do francês, do português para francófonos, além da realização de exames de francês e traduções, entre outras ações.

Em março de 2018, a entidade decidiu alargar a sua presença ao Barlavento algarvio e estabeleceu um protocolo de parceria com o GAMP, visando estreitar os laços amigáveis e culturais com o tecido associativo local, graças aos quais o ciclo «O Filme Francês do Mês» começou a ter lugar em Portimão. Este ano, para além de Portimão, também serão abrangidas as cidades de Loulé e Faro.