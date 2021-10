Novembro é mês dos Festivais no Teatro das Figuras

Em novembro a eclética programação do Teatro das Figuras, em Faro, distribui-se sobretudo pelo acolhimento a quatro festivais para todos os públicos.

São eles o Festival Verão Azul, que na sua 10.ª edição contempla fotografia, histórias-concerto, teatro e música; o V Festival Internacional de Guitarra de Faro; o MOCHILA – Festival de Teatro para Crianças; e o MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico – Algarve.

Festival Verão Azul

De 4 de novembro a 19 de dezembro, está patente a exposição de fotografia Faro-Oeste, que é também uma instalação e uma afirmação política, no Museu Municipal de Faro (antigas carpintarias).

Em 2019, Pauliana Valente Pimentel começou a retratar algumas famílias ciganas algarvias, sobretudo na zona de Castro Marim e Vila Real de Santo António. Fascinou-a nestas famílias a forma como preservaram as suas tradições durante séculos, mantendo-se num registo nómada.

As comunidades ciganas em Portugal continuam a ser discriminadas e a viver à margem da sociedade, com condições de habitação precárias, níveis de escolaridade baixos e taxas de desemprego altas, alerta um relatório do Conselho da Europa divulgado em janeiro de 2020.

Este trabalho pretende mostrar o quotidiano destas famílias, dando ênfase às suas tradições, com o intuito de combater preconceitos e estereótipos racistas e xenófobos, de que são constantemente alvo.

A 18 de novembro decorre uma visita guiada e um debate, com a própria Pauliana Valente Pimentel a acompanhar o público na visita à sua instalação fotográfica. No final a artista, que também se fará acompanhar por um elemento da comunidade cigana, abre espaço ao debate.

A 16 de novembro a Biblioteca Municipal de Faro recebe Histórias Magnéticas, um projeto do guitarrista e compositor Sérgio Pelágio dedicado à composição de bandas-sonoras para histórias infantis. Juntamente com Isabel Gaivão, interpretam ao vivo breves histórias acompanhadas por bandas-sonoras originais, recriando os ambientes das narrativas e construindo, em tempo real, e em conjunto com os pequenos espetadores, novos significados.

O Festival Verão Azul também abre espaço ao teatro. A 18 de novembro com a peça Ele Escreveu Por 25 Tostões – espetáculo selecionado através de convocatória a artistas locais que participaram no Programa de Formação Artística desenvolvido pelo Verão Azul, em 2020 e a 19 de novembro com A Importância de ser Alan Turing, de Miguel Bonneville.

Cantos De Trabalhos Impossíveis é um percurso-concerto com os ZA! O espetáculo, que decorre a 20 de novembro, começa no exterior, num local que só será comunicado após reserva de bilhete, e termina no Teatro das Figuras.

Um traço comum une as transformações surgidas nos últimos 60 anos no Algarve e na Costa Brava ou em Barcelona, de onde vêm os ZA!: a atividade económica passou a estar centrada no turismo, na hotelaria e nos serviços e o ambiente natural sofreu uma crise de sustentabilidade devido à sua sobre-exploração.

Esta transformação radical é um dos focos principais deste projecto desenvolvido por Eduard Pou e Pau Rodríguez (ZA!). Propõem um espetáculo-percurso, baseado em canções de trabalho novas e impossíveis, associadas às profissões de hoje, atualizando o repertório tradicional das canções de trabalho algarvias centradas na agricultura e na pesca.

A 20 de novembro, a festa de encerramento do Festival Verão Azul decorre ao som de BlackBambi, o pseudónimo de Miguel Bonneville para o seu projecto a solo, ligado à música electrónica.

Festival Internacional de Guitarra de Faro

A 5 de novembro o Teatro das Figuras recebe o Concierto Andaluz pelo Quarteto de Guitarras Concordis com a Orquestra Clássica do Sul.

Este concerto apesar da sua magnitude é uma obra poucas vezes tocada, quer seja pela dificuldade técnica inerente a cada solista, quer pela dificuldade de encontrar um quarteto sólido e disposto a tal.

Enquanto obra de programa é sem dúvida uma escolha original e adequada ao Quarteto Concordis, que reúne as competências necessárias dado o longo e significativo percurso trilhado em conjunto.

A 6 de novembro, António Zambujo apresenta-se em Faro, no seu registo Voz e Violão, num reencontro do público da capital do sul do país com um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e da língua portuguesas, e um dos seus mais notáveis embaixadores no mundo.

E se há muitos mundos dentro do mundo de António Zambujo, ao vivo, quer se apresente apenas acompanhado pela sua guitarra ou se rodeie dos seus músicos, sabemos que é um cantor e músico de excelência, com uma capacidade única de cativar e comunicar com o público.

MOCHILA – Festival de Teatro para Crianças e Jovens

MOCHILA é um Festival de Teatro para Crianças e Jovens que, na sua primeira edição, traz a vários equipamentos culturais da cidade de Faro, espectáculos de companhias portuguesas de referência.

A 4 de novembro, o Teatro das Figuras recebe Romeu & Julieta do Teatro Praga.

Partindo de William Shakespeare, Cláudia Jardim, Diogo Bento e Pedro Penim andarão à volta de Romeu & Julieta, a clássica história de amor que põe no centro da ação dois adolescentes apaixonados em rota de colisão com as suas famílias e com uma sociedade repressora.

Num ambiente divertido de uma cozinha dentro do palco, os atores guiam os jovens espetadores participantes pela história deste romance maldito, misturando-a com a confecção de um delicioso Cheesecake batizado com o nome dos dois protagonistas shakespeareanos.

No dia 10 é a vez da peça Parlamento Shakespeare, uma produção da associação Bestiário, que recria um parlamento onde se vai refletir sobre os limites de um coração apaixonado e a urgência de criar leis que governem o amor.

MOMI – Festival Internacional de Teatro Físico do Algarve

De 22 a 28 de novembro, acontece o MOMI, um festival de teatro organizado pela companhia JAT – Janela Aberta Teatro, que durante uma semana apresenta programação variada com espetáculos, performances, workshops e encontros com artistas nacionais e internacionais, em diversos palcos da cidade.

O Teatro das Figuras acolhe, nos dias 22 e 23, o workshop de dança e teatro Mover ou ser movido: a outra lógica do corpo conduzido por Tânia Garrido.

No dia 26, o coletivo Kulunka Teatro, de Espanha, apresenta Solitudes uma história que, através do humor, mergulha na solidão e na falta de comunicação entre os membros de uma família.

No domingo, dia 28 às 19h00, o mimo francês Benoît Turjman apresenta Le Voisin, um espetáculo em que, sem pronunciar uma única palavra, o ator consegue a façanha de fazer o público viajar pela vida da sua personagem com um humor fino e divertido que leva o espectador à gargalhada.

Fora do âmbito destes festivais há ainda espaço para mais uma exposição da primeira edição do Ciclo Emergente, desta feita A Drawing Exercise de Ana Rostron, com inauguração no dia 3 às 18h30.

No domingo, dia 14 às 11h30, o último espetáculo do ciclo Quem tem Faro parta a Ópera? propõe uma Serena Serenata que promete encantar toda a família.

Toda a programação para o mês de novembro, bem como informação relativa a preços, reservas e vendas on-line, está disponível no sítio da internet e é regularmente disponibilizada nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube.