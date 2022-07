Noites de agosto com «Sons no Jardim» em VRSA

Moullinex, Sitah Faya x Spock e Fogo Fogo compõem cartaz.

O ciclo de concertos «Sons no Jardim» traz a Vila Real de Santo António, no mês de agosto, «o melhor da nova música portuguesa», com espetáculos gratuitos a ter lugar no Jardim da Avenida da República (frente à Capitania).

As atuações decorrem sempre às 22h00 e arrancam no dia 5 de agosto, sexta-feira, com Moullinex, alter-ego do produtor português, dj e multi-instrumentista Luís Clara Gomes.

Já a 19 de agosto, também um sexta-feira, o palco recebe Sitah Faya x Spock, num projeto que une a vila-realense Sitah Faya ao produtor Spock, membro-fundador da editora independente Contentor Records, atualmente sediada no Lux Park.

A fechar o ciclo, a 27 de agosto, sábado, estarão os Fogo Fogo. Este grupo formado por Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Edu Mundo (bateria), Danilo Lopes (vozes/guitarra) e David Pessoa (vozes/guitarra) apresenta ao vivo o seu novo repertório, baseado no disco de originais «Fladu Fla», editado no final de 2021.