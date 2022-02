Noiserv apresenta o seu primeiro livro em duas sessões no Algarve

Músico e compositor, Noiserv estará no Algarve nos dias 5 e 6 de fevereiro para apresentar a segunda edição do livro que marca a sua estreia na escrita: «três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo».

Para o efeito estão agendadas duas sessões: uma na FNAC do Forum Algarve, em Faro, no sábado (dia 5), às 16h00, e outra para a FNAC do Algarve Shopping, na Guia, no domingo, às 18h30.

As sessões, com entrada livre, terão lugar num formado de conversa aberta a todo o público, com a moderação de João de Brito, do Lama Teatro.

O livro, que teve a sua primeira edição lançada no fim de novembro e esgotada, marca a estreia do músico David Santos, mais conhecido por Noiserv, na escrita. À semelhança do que faz na sua música, no livro transporta o leitor para um mundo de sonho sem nunca descurar uma visão sobre o mundo.

Segundo a Teoria da Relatividade de Albert Einstein, a velocidade da luz é a maior velocidade possível e é uma constante universal independente do movimento relativo entre a sua fonte e o observador. A velocidade de propagação da luz no vazio é de 299.792.458m/s, ou por extenso, «três-vezes-dez-elevado-a-oito-metros-por-segundo».

A história foca-se nos pormenores dos pormenores, numa escrita meticulosa e metafórica, onde o autor reflete sobre a velocidade a que nos vemos e sobre a inevitabilidade de poucas vezes nos encontrarmos.

A edição física, idealizada em colaboração com o Estaminé Studio, guia o leitor numa experiência visual e criativa.