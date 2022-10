Novo filme documental «Odisseia Espacial Portuguesa» da produtora algarvia New Light Pictures, tem antestreia domingo, dia 9 de outubro.

Per aspera Ad Astra é uma expressão latina que significa «Através das dificuldades caminhamos para as estrelas».

E assim parece que acontece em Portugal, através das dificuldades, Portugal e os portugueses continuam determinados em direção às estrelas, e mais um passo dão com o último projeto documental «Odisseia Espacial Portuguesa» da produtora algarvia New Light Pictures, que tem a antestreia marcada já no próximo Domingo, dia 9 de outubro às 17 horas, no Solar da Música Nova, em Loulé.

«Odisseia Espacial Portuguesa» é um filme documental assinado em conjunto por João Pedro Viegas e pelo Pedro Rodrigues de Matos, ambos diretores na New Light Pictures, produtora audiovisual algarvia reconhecida pelos inúmeros prémios internacionais que tem arrecadado nos últimos anos.

Neste projeto, a New Light Pictures obteve o apoio do programa Garantir Cultura, e foi responsável por todas as fases de desenvolvimento do filme, desde o conceito, script, produção e direção, direção de fotografia, edição e pós-produção, e o resultado acrescenta como primeira longa-metragem documental ao portfólio da produtora.

«O desejo de realizar um projeto documental já se manifestava nos nossos objetivos há alguns anos, mas o tempo necessário para o fazer sempre limitou a nossa vontade. No entanto as circunstâncias da pandemia permitiram-nos isso, não só existiu o necessário espaço de reflexão como também ficámos com a agenda praticamente livre, o que, por sua vez, permitiu dar resposta ao desafio», refere João Pedro Viegas.

Acrescenta ainda, que «o tema surgiu naturalmente, faz parte do nosso imaginário coletivo, é algo que nos emociona e que nos relaciona a todos, e hoje já podemos falar sobre espaço em Portugal sem estar a falar de ficção científica. Muitos são os portugueses que direta ou indiretamente contribuem para esta indústria, não só lá fora, mas inclusive aqui em Portugal e isso está bem patente no nosso filme».

Segundo Pedro Matos, correalizador e editor do documentário, «este filme documental pretende explorar a história e os primeiros passos desta aventura espacial portuguesa através dos olhos e das palavras de alguns dos seus protagonistas da área, particularmente nos programas de treino para os futuros pilotos e astronautas que, esperemos, poderão em breve começar em território nacional.

Este «encontro» irá assegurar não só o interesse do público em geral, mas também a curiosidade das gerações mais jovens, que são obviamente, o nosso público-alvo principal».

«Os portugueses influenciaram, ao longo da história, o mundo inteiro. Mas esta nação de viajantes, aventureiros e exploradores, curiosamente, ainda não impactou até agora o desenvolvimento da conquista espacial. No entanto, este grupo heterogéneo de pessoas, famosos por sua atitude proativa e estado de espírito, depara-se atualmente nos primórdios do desenvolvimento do seu próprio programa espacial. E como bem sabemos, a história tem muitas formas de se repetir», lê-se na sinopse.

Quem estiver interessado em ver o novo filme basta pedir o bilhete por email (odisseiaespacialpt@gmail.com). Os lugares são limitados e a confirmação de presença é obrigatória.