Neste verão, Tavira afirma-se como a cidade cultural do Algarve

Programa «Verão em Tavira» promete afirmar a cidade do Gilão em julho, agosto e início de setembro, como capital cultural do Algarve.

Chegou o «Verão em Tavira», programa cultural e multidisciplinar que durante os meses de julho, agosto e início de setembro, oferece mais uma edição rica e diversificada.

O programa inclui o «Cenas na Rua» – Festival Internacional de Teatro e Artes na Rua de Tavira, feiras temáticas, Jazz em Tavira, animação na Praça da República, Fado no Coreto, concertos no Parque do Palácio, Mostra de Cinema ao Ar Livre, arte digital e mostras de artesanato.

O arranque dá-se, no dia 05 de julho, com o «Cenas na Rua» – Festival Internacional de Teatro e Artes na Rua de Tavira, o qual decorre até dia 16, em diversos locais da cidade.

Este ano, a programação inclui propostas artísticas e espetáculos premiados nas áreas da dança contemporânea, do teatro, do novo circo, da poesia, do humor, do cinema e da música. Do Canadá «Mr. Bananarama», de Espanha as Companhias «Maduixa», «La Baldufa», «La Gata Japonesa» e «D´Es Tro», do Reino Unido «Gandini Juggling» e de Portugal a «Armação do Artista», o «Teatro Regional da Serra de Montemuro», o «Quorum Ballet», o projeto «Ruge» com Rodrigo Guedes de Carvalho, Daniela Onis e Ruben Alves e o «Ao Luar Teatro».

As feiras temáticas, na Rua do Cais (centro da cidade), estão também de regresso. Entre 14 e 16 de julho, mais uma edição de «Tavira: os Dias do Vinho», numa organização da Associação Cegos por Provas com o apoio do Município de Tavira. Esta iniciativa vínica e gastronómica conta com cerca de 40 expositores e visa dar a conhecer as diferentes variedades de vinhos nacionais e de Tavira, através de provas e outras iniciativas.

Entre 20 de julho e 06 de agosto, realiza-se a 27ª edição da Feira do Livro de Tavira, a qual conta com a presença de cerca de 35 expositores. Da programação fazem parte diversos lançamentos, a apresentação de novas edições, assim como conversas com escritores/autores.

Entre 08 e 16 de agosto, a ASTA – Associação de Artes e Sabores de Tavira, com o apoio da autarquia, organiza mais uma Feira dos Ofícios, entre 08 e 16 de agosto. Esta iniciativa, que inclui a participação de expositores da região algarvia e do Alentejo, tem como objetivo divulgar o artesanato, a doçaria e as suas técnicas.

Entre 18 e 27 de agosto, realiza-se mais uma Feira de Antiguidades e Velharias de Tavira. Um espaço privilegiado para os amantes do colecionismo e decoração adquirirem raridades e peças únicas.

A Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira – UAC promove, em colaboração com diversos espaços comerciais associados, entre 30 de agosto e 03 de setembro, mais uma edição da Feira dos Stocks.

Entre 01 de julho e 02 de outubro, terão lugar, na Praça Dr. António Padinha (Jardim da Alagoa), de segunda a quarta, e no Jardim das Palmeiras, de sexta a domingo, mostras de artesanato, numa organização das associações locais ASTA, Almadra e Albacora.

De 20 a 23 de julho, a Praça da República acolhe mais um ciclo de Jazz em Tavira. No dia 20, atua L.U.M.E (Lisbon Underground Music Ensemble) um ensemble de 15 instrumentistas músicos de jazz e música erudita.

No dia seguinte, 21 de julho, é a vez de Maria Mendes apresentar o seu recente trabalho «Saudade, Colour of Love», seguindo-se, no dia 22, o projeto «Sul» de Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Moreira (contrabaixo) e Luís Figueiredo (piano) e a finalizar, no dia 23, Mário Barreiros com o Quarteto Pacífico, sob o trabalho «Dois Quartetos sobre o Mar».

O Fado no Coreto, no jardim, uma vez por semana, será o palco de inúmeros fadistas locais.

O Parque do Palácio da Galeria é outro dos palcos do Verão em Tavira. Assim, no dia 09 de agosto, é possível assistir à atuação de Carminho que apresenta «Portuguesa», o sexto disco da sua carreira que conta com 14 composições, algumas das quais com letra e música da sua autoria.

No dia 23 de agosto, os Sétima Legião regressam aos palcos, 40 anos depois do arranque da sua história. Este espetáculo é também uma homenagem a Ricardo Camacho, produtor e teclista do grupo falecido em 2018.

Os ingressos para estes espetáculos estarão à venda no stand de informações do Verão em Tavira, situado na Praça da República, diariamente, entre as 20h00 e as 23h00, ou na bilheteira do espetáculo, no dia, e de terça a sábado, no Palácio da Galeria, durante o período de abertura ao público.

A Praça da República recebe uma vasta programação com destaque para projetos locais e regionais, além da referência à música portuguesa da atualidade, à dança e ao folclore.

Do programa fazem parte os projetos tavirenses: Poetas Cantados, Luís Conceição & OSMOSE, G.I.G.G.Y., Banda Musical de Tavira, Academia de Música de Tavira (dança), D Dance Company, Sociedade Recreativa Musical Luzense (danças de salão), Ranchos de Tavira, Luz de Tavira e Santo Estêvão, Grupo de Música Popular Pérolas do Gilão e Grupo de Cantares de Cachopo. Realce, ainda, para a comemoração do Dia de Santiago pela Freguesia de Tavira, com um espetáculo de fado com Rui Vaz.

A nível regional destaque para a presença da Orquestra do Algarve e da Orquestra de Jazz do Algarve.

Neste palco passarão, também, Pedro Flores com fado, Buba Espinho (jovem cantor natural de Beja), Mário Lúcio (compositor, escritor, poeta e figura incontornável da cultura de Cabo Verde) que se apresenta com a banda Kriols, a habitual Gala Lírica (este ano numa Viagem à Ópera) e a jovem algarvia Sara Badalo.

Salientam-se, ainda, Tomas Basso e Amos Lora, Monda (celebração do cante alentejano) e Luís Guilherme que canta Marco Paulo.

Numa organização da Fundação Inatel, decorre, igualmente, na Praça da República, entre os dias 27 e 30 de julho, o Popular Inatel – Festival Itinerante. No dia 27 de julho, é possível assistir à atuação de Siricaia, seguindo-se, no dia 28, Uxu Kalhus, no dia 29, Lavoisier e, por fim, no dia 30, o conhecido fadista Marco Rodrigues.

Entre 13 de julho e 13 de agosto, o Cineclube de Tavira apresenta, entre 13 de julho e 13 de agosto, mais uma edição da Mostra de Cinema ao Ar Livre de Tavira.

No Museu Municipal de Tavira | Palácio da Galeria estão patentes as exposições «Dieta Mediterrânica – Património Cultural Milenar» e «Cores» do fotógrafo Fernando Ricardo. No Núcleo Islâmico, é possível visitar a exposição permanente «Tavira Islâmica» e «Kärsti Stiege i Marocko (Kärsti Stiege em Marrocos).

No campo da Arte Digital, o Muser0 apresenta, durante os meses de julho, agosto e setembro, duas importantes exposições, na Ermida de São Roque.

Assim, entre 15 de julho a 13 de agosto, «Ovelhas à solta – maestras do carrilhão», uma peça audiovisual interativa de linguagem transmédia composta por um carrilhão vertical de campainhas/chocalhos, tocado pelas sombras digitais do público.

Entre 16 de agosto a 15 de setembro, são apresentadas seis instalações de seis jovens artistas algarvios. Uma mostra com inspiração na paisagem e nos territórios algarvios, produzida com recurso a imagem e sonoridades.