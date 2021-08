Nelson Conceição estreia espetáculo «Eis o algarve» em Milreu

«Eis o Algarve» conta com direção artística de Nelson Conceição música, história e multimédia no retrato de uma região.

Realizado a convite do Município de Faro e inserido na programação cultural em rede Bezaranha, «Eis o Algarve» é um espetáculo multidisciplinar que homenageia a identidade algarvia.

Conta com a direção artística de Nelson Conceição, produção da Associação Recreativa Cultural de Musicos (ARCM) e conta ainda com apoio criativo do Grupo Folclórico de Faro e apoio à produção da Sociedade Recreativa Artistas de Faro e Associação de Moradores da Ilha da Culatra (AMIC).

A estreia acontece já no sábado, dia 7 de agosto, às 21h30, nas Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, concelho de Faro.

Realizado a convite do município de Faro, neste espetáculo, o acordeão de Nelson Conceição, músico bordeirense conceituado internacionalmente, conduz o público numa viagem pelas artes tradicionais do povo algarvio, onde a dança, a música, a iluminação, o vídeo e a cenografia fazem o público submergir na identidade cultural da região, desde as suas raízes até à contemporaneidade.

Uma oportunidade para redescobrir o Algarve, as suas gentes e heranças culturais. Uma viagem audiovisual que transporta a assistência para um passado que orgulha e eleva, trazendo à tona memórias ancestrais trajadas de modernidade e sublinhadas por paisagens visuais e cenográficas exuberantes e inesperadas.

O elenco conta com 10 músicos, quatro bailarinos, dezenas de intervenientes nos vídeos, diversos criadores de várias disciplinas artísticas e mais de uma dezena de técnicos, produtores e assistentes de produção.

Depois da estreia em Estoi, «Eis o Algarve» vai ser apresentado em diversas datas e localidades, com horários a confirmar, consoante as regras em vigor à data da sua realização.

Passará por Sagres (Forte do Beliche, 28 agosto); Faro (Largo da Sé, 7 setembro, integrado nas comemorações do Dia da Cidade); Lagoa (Auditório Carlos do Carmo, 12 novembro) e Ilha da Culatra (ainda por definir).

Ficha Técnica

Organização | Município de Faro

Produção | ARCM – Associação Recreativa e Cultural de Músicos

Apoio à Produção | SRAF – Sociedade Recreativa Artística Farense «Os Artistas»

Autoria, Direção artística e Musical | Nelson Conceição

Apoio à Criação | GFF – Grupo Folclórico de Faro

Produção | ARCM

Produção Executiva | Mauro Amaral

Direção Técnica | Jorge Santos e André Ribeiro

Cenografia, desenho e operação de luz | Jorge Santos

Som, captação e pós-produção áudio | André Ribeiro e Francisco Aragão

Criação e edição vídeo | José Jesus

Criação áudio | Francisco Aragão

Captação vídeo | James Middleton-honeychurch e José Jesus

Crew Chief | Carlos Afonso

Poesia | Rui Vargues

Comunicação | ARCM

Design | Fábio Teixeira & Diogo Frater

Secretariado de produção | Renato Romba

Gestão de projeto | João Melro

Elenco musical

Acordeão, composição, arranjos | Nelson Conceição

Baixo e contrabaixo | Luís Henrique

Bateria | Francis Mata

Guitarra | Zé Miguel Vieira

Viola d´arco | Marta Santos

Violino | João Pedro Cunha

Violoncelo | Ana Patrícia Correia

Voz | Cristina Paulo

Voz | Melissa Simplício

Voz | Amabélio Pereira

Elenco vídeo

Narrador | Pedro Monteiro (te.Atrito)

Declamador Charoleiro – Viva | António Pinto

Voz | Almerinda Coelho

Bandolim | Ludgero Joaquim

Trava-Línguas | Leonor Joaquim

Voz e Ferrinhos (Triângulo) | Helena Franco

A arte da pedra | Marcílio Campina

Mandador e Bailador | Amabélio Pereira

Cartaxinho e Bailador | André Pereira

Pinhas e Bailador | Dahir Henrique

Bailadores | Cristiana Reis, Eugénia Pires, Fábio Henriques, Jéssica Guerreiro, Joana Santos, Miguel Zeferino, Paula Pereira, Rafaela Sousa, Vânia Guerreiro

Agradecimentos

Tiago Pereira, Nuno Loureiro, Pepe Cubelo, Adolfo Pinto Contreiras, Loulé Criativo – Cedência de obras e esclarecimentos do Cancioneiro Algarvio, Moças Nagragadas, Associação de Estudo e Pesquisa da Oralidade

Cedência de fotos e vídeos

RTP – Arquivo, Tiago Pereira, Nuno Loureiro, Pepe Cubelo, Adolfo Pinto Contreiras

Informante | Maria de Fátima Faria

Recolha de imagens de empreita e cataplana | Loulé Criativo

Apoios

Projeto financiado por | CRESC Algarve 2020 | PORTUGAL 2020 | UNIÃO EUROPEIA Fundo de desenvolvimento regional

Programação Cultural em Rede | Bezaranha

Apoios | AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, República Portuguesa – Cultura, Direção Regional de Cultura do Algarve, Município de Vila do Bispo, Município de Lagoa

Parceiros | GFF – Grupo Folclórico de Faro, SRAF – Sociedade Recreativa os Artistas de Faro, AMIC – Associação de Moradores da Ilha da Culatra.