O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão preparou um programa eclético para o mês de novembro. Ponto alto é um espetáculo de dança pela coreógrafa Marion Sparber.

O TEMPO – Teatro Municipal de Portimão preparou um programa eclético para o mês de novembro, que inclui um concerto do 7º Festival Internacional de Piano do Algarve, a atuação da Orquestra Sinfónica do Algarve, mais um Choque Frontal ao Vivo, com a presença da banda Suricata, a passagem da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve e um espetáculo de dança criado e dirigido pela conhecida coreógrafa Marion Sparber.

A programação arranca a partir das 19h00 do dia 12 de novembro, com um concerto no âmbito do 7º Festival Internacional de Piano do Algarve, que levará ao Grande Auditório o solista Rodrigo Teixeira, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2022, para interpretar obras de Beethoven («Sonata nº30 em Mi Maior, Op.109» ), Rachmaninoff (« Sonata nº2, Op.36»), Bartók («Sonata para Piano, Sz.80») e Liszt («Sonata para Piano, Sz.80»).

O jovem Rodrigo Teixeira, que exerce a função de pianista acompanhador na Academia de Música da Maia, estudou com nomes como Jill Lawson, Teresa Xavier, Helena Galante e Fausto Neves, entre outros, constando do seu currículo vários galardões em concursos nacionais e internacionais.

Os bilhetes custam entre 12 e 20 euros e estão à venda online e na bilheteira do TEMPO, único local onde se aplicará desconto de 50 por cento na aquisição de entradas para maiores de 65 anos e para estudantes, mediante apresentação de documentação comprovativa.

No dia 15 de novembro, a Orquestra Sinfónica do Algarve interpretará a composição clássica para crianças «Young Person’s Guide to the Orchestra», de Benjamin Britten, que consegue, de maneira objetiva e clara, explicar como funciona uma orquestra sinfónica, a função de cada instrumento e as respetivas características.

Uma vez que esta composição, apresentada em todo o mundo às escolas pelas melhores orquestras, é considerada fundamental para a educação e cultura geral das crianças, estão marcadas duas sessões gratuitas e dirigidas aos 4º e 5º anos de ensino das escolas de Portimão (11h00 e 15h00), havendo ainda uma sessão agendada para as 19h00 e destinada às famílias, sempre sob direção do maestro Armando Mota e com narração a cargo de Urbano Oliveira

A sessão para famílias inclui ainda excertos de Ravel e Schostakovich, custando o respetivo bilhete 7 euros, a adquirir aqui e na bilheteira do TEMPO.

Segue-se no dia 17 de novembro o regresso ao TEMPO do programa « Choque Frontal ao Vivo» em mais uma sessão, para a qual foi convidada a banda Suricata.

Surgidos da cumplicidade musical conquistada ao longo de anos entre Pedro Gil, na guitarra elétrica, Tércio Freire, na guitarra barítono e Paulo Franco nas precursões, os Suricata foram às raízes da música tradicional portuguesa e promoveram o seu cruzamento com a música moderna, de que resultou uma sonoridade que funde o fado, o jazz e os blues.

Produzido e apresentado por Ricardo Coelho e Júlio Ferreira, o programa da rádio Alvor FM « Choque Frontal ao Vivo» comemora este ano o quinto aniversário, reunindo em cada sessão 125 convidados, que assistem às atuações e convivem com os artistas.

As gravações dos espetáculos são realizadas ao vivo, sempre a partir das 21h00, com posterior transmissão na Alvor FM, devendo os interessados levantar na bilheteira do TEMPO os respetivos convites, que são gratuitos.

Teatro e dança encerram programação

A partir das 21h00 de 19 de novembro, a ACTA levará ao palco do TEMPO a sua 83ª produção, intitulada «Pedras com asas», na qual uma Julieta incrível contracena com a impossibilidade de um Romeu sem lugar na atualidade, entre paradigmas do amor, da loucura do homem alienado e do tempo presente.

A ação decorre num cemitério irreal, numa irreal Verona, muitos anos depois do drama shakespereano. Julieta, ou uma mulher que pensa ser Julieta, põe flores todos os dias na sua própria campa. Esqueceu o local onde jaz Romeu – ou nunca o soube. Esqueceu alguns pormenores do drama – se é que alguma vez os soube. Mas mantém viva a ideia de que todos, menos ela, mereceram um lugar digno na História.

Em contraste, Romeu – o espírito de Romeu, um Romeu etéreo e eterno – aparece-lhe. Ele acredita que personifica o amor, mas vai ter algumas surpresas capazes de abalá-lo. E de abalar os espetadores.

Com texto de Alexandre Honrado, encenação de Luís Vicente e interpretação de Carolina Teixeira e Carlos Pereira, o espetáculo tem bilhetes ao preço de 7 euros, à venda em tempo.bol.pt e na bilheteira do TEMPO.

Por fim, terá início às 21h00 de 26 de novembro o espetáculo de dança «No, woman, no cry… but when they do?» , de Marion Sparber, que surgiu como um convite artístico para redefinir as mulheres no mundo moderno e uma resposta à peça dos homens «Big boys don’t cry… but when they do?», também coreografada pela dançarina em 2020.

A ideia foi criar a contrapartida da peça masculina e apresentar uma profunda exploração do género, resultando numa performance de dança-teatro multidisciplinar, influenciada pelas disciplinas da dança, circo e música ao vivo, que questiona a imagem tradicional da feminilidade de forma sarcástica e teatral, respondendo a questões como o que significa ser mulher nos dias de hoje, que impacto tem a educação, emancipação, igualdade e luta de género na feminilidade, o que não é próprio de uma mulher e porque é que ainda estão em desvantagem em muitas áreas.

Em conjunto com sete mulheres de várias nacionalidades e grupos etários (as intérpretes Alex Kovú, Anna Ting Nissen Bech, Breeanne Camille Saxton, Maja Parysek, Sofia Brito e Tamae Yoneda, que evoluirão no palco), Sparber investiga o comportamento, as expectativas e as tradições.

Inspirados por padrões estereotipados de movimento, os papéis sociais das mulheres vão ser examinados e apresentados nesta atuação, com a ajuda de diferentes dinâmicas, numa produção da AORCA – Associação de Observação, Regeneração e Criação na Actualidade, que contará com a participação de alunas do 11º ano da EBS Bemposta do Curso Profissional de Intérprete Actor/Actriz.

Os ingressos para este espetáculo também custam 7 euros e encontram-se à venda aqui e na bilheteira do TEMPO.