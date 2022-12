Museu Regional do Algarve acolhe exposição «Lugar de Estar»

The Home Project Design Studio (THP) apresenta a instalação «Lugar de Estar», patente até ao final do ano, no Museu Regional do Algarve.

Inspirada pelos interiores e utilidades domésticas simples das casas tradicionais no sul de Portugal, «Lugar de Estar» é uma instalação que reúne mais de uma dezena de objetos de design com criação artesanal, apresentados lado-a-lado com os modelos clássicos pertencentes à coleção do museu.

Resulta de uma procura por aquilo que é original na relação entre as pessoas, os lugares e os territórios, materiais e artes e ofícios locais que unem costumes, tradições estéticas, maneiras de fazer e de usar.

A coleção é informada por artefactos-arquétipos e ampliada por uma abordagem contemporânea à vida.

A partir do património que encontramos em arquivos e exposições, The Home Project Design Studio (THP) desenvolve novas interpretações que mostram a continuidade das práticas e dos saberes, em objetos que respondem às necessidades do nosso quotidiano.

Até final de dezembro de 2022, no Museu Regional do Algarve, em Faro, de terça a sábado, das 10 às 18 horas.

The Home Project Design Studio

Fundado em 2004 por Álbio Nascimento (PT) e Kathi Stertzig (DE), tem desenvolvido projetos e produtos informados pela herança cultural e por soluções low-tech.

A sua prática de design está intimamente ligada às artes e ofícios e ao saber-fazer vernacular, que têm explorado em colaboração com artesãos de vários países, para entidades públicas e privadas.

Atualmente sediado em Lisboa, o THP tem uma vasta experiência na criação de novos produtos que revelam uma cultura material mais autêntica e sustentável.

Em 2020 fundam a Origem Comum, uma associação sem fins lucrativos que se dedica à investigação e promoção do conhecimento vernacular e das práticas artesanais situadas.