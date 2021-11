Museu Municipal de Loulé valorizado nos Prémios APOM 2021

Museu Municipal de Loulé recebe Menção Honrosa nos Prémios APOM 2021. Exposição sobre a saúde em Loulé no século XX distinguida pela Associação Portuguesa de Museologia.

O Museu Municipal de Loulé recebeu a Menção Honrosa nos Prémios APOM 2021, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia na categoria de «Exposição Temporária», pela organização da exposição «A Saúde de uma Comunidade – Loulé na 1ª metade do século XX», patente ao público na Casa Memória do Século XX, Edifício Eng.º Duarte Pacheco, desde novembro de 2020.

Destinado a todos os profissionais e instituições portuguesas que trabalham na área da Museologia e Património, nomeadamente museus, autarquias, instituições do ensino superior, centros de investigação, fundações e associações, entre outras entidades, esta iniciativa distinguiu projetos concretizados exclusivamente em 2020, em 32 categorias.

Em relação à categoria em que Loulé foi premiado, pretendeu-se, enaltecer a exposição temporária «como instrumento de atração dos públicos ao museu, como meio de expor coleções em reserva e como estratégia de desenvolvimento de conteúdos que se inserem na missão da instituição museológica».

«A Saúde de uma Comunidade» pretende homenagear médicos e outros profissionais que ao longo da primeira metade do século XX ajudaram a população louletana a fazer frente a doenças, costumes e preconceitos culturais que pouco favoreciam a promoção da saúde.

O papel de relevo de médicos como Geraldino Brites e José Bernardo Lopes pela dedicação à defesa da saúde pública, para além do apoio da Câmara Municipal ao sector, não só em termos de sensibilização para a prevenção de doenças como no que toca ao financiamento, a importância histórica do Hospital da Misericórdia na assistência médica da cidade, a pneumónica e as suas consequências demográficas, para além da existência de uma medicina «alternativa» assente nos saberes tradicionais, nas ervas e plantas e no recurso à fé através de orações e ex-votos são alguns dos temas em destaque nesta exposição. Neste espaço expositivo é possível ver verdadeiras relíquias utilizadas nos procedimentos médicos.

Este trabalho do município de Loulé começou ainda antes do início da pandemia e vem sublinhar a importância da Saúde tanto no século passado como na atualidade, dois tempos em que a saúde pública enfrentou grandes desafios.