Museu Municipal de Faro vai ter novos espaços dedicados ao restauro

O município de Faro adjudicou à Sociedade Ambartrans, Lda uma empreitada com vista à melhoria das condições de acessibilidade no Museu Municipal de Faro e das condições de trabalho no serviço de restauro.

A intervenção, cujo contrato de adjudicação foi assinado esta segunda-feira, dia 7 de agosto, tem um valor de 419.012,37 euros, acrescido de IVA, e um prazo de execução de 180 dias a contar a partir da data da consignação.

Esta empreitada visa a melhoria das condições de trabalho e acessibilidade neste edifício histórico localizado na Vila Adentro, o antigo Convento de Nossa Senhora da Assunção, cuja construção remonta ao início do século XVI, nomeadamente através da colocação de um elevador de acesso ao primeiro andar, repavimentação, sobretudo na zona do claustro, e criação de acessibilidades a todas as salas, quer através de rampas ou modelação do pavimento.

Paralelamente, serão criadas novas oficinas para o serviço de restauro, que vai permitir uma melhoria considerável das condições de trabalho para estes profissionais.

Além destes, a empreitada prevê trabalhos diversificados, nomeadamente reparação e substituição de rodapés, pinturas, limpezas de caleiras e sumidouros, reparação pontual de impermeabilizações, manutenção de carpintarias, serralharias, manutenção e substituição de loiças, torneiras, e equipamentos, nomeadamente de comunicação, entre outros.

Fotos: Nuno de Santos Loureiro.