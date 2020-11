Museu Municipal de Faro mostra exposição «Território Solar» a partir da coleção de fotografia do Novo Banco, entre os dias 10 de dezembro de 2020 e 28 de março de 2021.

O Museu Municipal de Faro inaugura na quinta-feira, dia 10 de dezembro, a Exposição «Território Solar», com obras da coleção de fotografia contemporânea do Novo Banco, e a curadoria de Maria Eduarda Duarte.

«Território Solar» resulta de mais uma colaboração entre o município de Faro e o Novo Banco e promove uma leitura sobre o espaço para além dos seus limites físicos e geográficos.

Um lugar é muito mais do que o solo e a arquitetura que o compõe, um lugar não se descreve simplesmente pelos elementos visíveis que o desenham, mas sim por tudo o que é tempo e memória, raízes e culturas, pessoas, histórias e vidas.

Inspirado na obra de António Ramos Rosa, poeta farense reconhecido em todo o mundo, com vários prémios, entre os quais o Prémio Pessoa, foi selecionado um conjunto de obras da coleção de fotografia contemporânea do Novo Banco que reflete essa ligação ao lugar, um espaço que pode ser de pertença, mas também de busca constante.

A exposição inclui obras dos seguintes artistas/ fotógrafos: Aino Kannisto, Daniel Malhão, Faivovich & Goldberg, Gabriel Orozco, Ignasi Aballí, Jeff Wall, João Maria Gusmão e Pedro Paiva, José Manuel Rodrigues, Leslie Hewitt, Michael Wesely, Patrícia Almeira, Pauliana Valente Pimentel, Samuel Rama, Susan Meiselas, Tacita Dean, Uta Barth e Willie Doherty.

A coleção de fotografia do Novo Banco é uma das mais premiadas coleções corporativas.

Em 2011 é galardoada com o Corporate Collection Award pela ARCOMadrid.

Integra em 2014 o ranking das 100 melhores coleções institucionais do mundo, passando em 2015 para o ainda mais restrito núcleo das 80 melhores coleções corporativas do mundo pela Global Corporate Collection.

Em 2018 é premiada no Parlamento Europeu, com o galardão internacional Corporate Art Awards For the Outstanding Photography Collection of 21st century living.