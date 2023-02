Museu de Portimão mostra arte sob o mote «Liberdade e Mulher»

Programação de março no Museu de Portimão reúne pintura e escultura sob o mote «Liberdade e Mulher».

O Museu de Portimão inaugura no próximo dia 4 de março, pelas 17h00, a 20ª Exposição Internacional de Arte – AamA (Asian, American and Mediterranean Art), composta por obras de escultura e pintura de 12 artistas, oriundos de várias nacionalidades, entre as quais China, Roménia, Espanha, Itália, Azerbaijão e Portugal.

Sob o mote da «Liberdade», os curadores Arlindo Arez e Qi Lou convidaram artistas internacionais a apresentarem a sua obra através das respetivas mundividências, como forma de provocar a vontade de contemplar e inquietar o observador.

Desse convite, resultou uma coleção abrangente, composta na sua maioria por arte abstrata, na qual cada artista exprime e interpreta pictoricamente o seu pensamento segundo a sua origem, em forma de escultura e tendo por temática a liberdade.

A exposição apresenta duas peças em bronze, uma do escultor espanhol Miguel Isla, que já tem uma escultura pública na cidade de Portimão, e outra em aço inox, do escultor Arlindo Arez, estando igualmente patentes quadros da pintora romena Maria Balea, dos pintores catalães Rafael Romero e Silvia Acalá, do pintor andaluz Frenando Barrionuevo, dos pintores italianos Renato Galbuzera e Maria Jannelli, dos chineses Luo Qi e Luo Tian, e do português Arlindo Arez.

A mostra contribui, deste modo, para a fusão de culturas e permite aos artistas, de sensibilidades distintas, unirem-se num pensamento livre, dando origem a várias experiências estéticas.

O projeto AAmA nasceu na cidade chinesa de Hangzhou pelas mãos do professor Qi Luo, que se juntou a outros artistas, entre os quais professores e catedráticos, no sentido de iniciarem este projeto internacional, que agrega mais de 80 criativos de 50 países, com o principal objetivo de ultrapassar as fronteiras da arte e se tornar num projeto multicultural e social.

A 20ª Exposição Internacional de Arte – AamA pode ser visitada até ao próximo dia 16 de abril, no seguinte horário: terça-feira das 14h30 às 18h00 e de quarta-feira a domingo das 10h00 às 18h00.

Simpósio Internacional de Pintura regressa a Portimão

A terceira edição do Simpósio Internacional de Pintura de Portimão vai ser marcada pela sensibilidade feminina e decorrerá de 6 a 11 de março no hall do auditório do Museu de Portimão, sempre entre as 9h30 e as 18h00.

Esta edição convida à exploração do tema «Liberdade e Mulher», atraindo ao Museu de Portimão quatro artistas reconhecidas internacionalmente, de diversas culturas e religiões, para interpretarem sob a forma pictórica (pintura) temas como os refugiados, a violência de género, e a sustentabilidade.

Os sinais do tempo inspiram novos registos e abordagens sobre assuntos delicados e urgentes na sociedade, sobretudo em defesa dos valores culturais, uma vez que os pensamentos e as ações ajudam a despertar razões muitas vezes esquecidas ou ignoradas.

Assim, e sob o mote «Liberdade e Mulher», Aseel Azizieh, da Jordânia, Rasha Deeb, da Síria, Toña Gomez, de Espanha e Kinga Subika, da Polónia, darão asas à sua criatividade.

Ao longo destes seis dias, será desenvolvida uma investigação artística, abstrata e contemporânea sobre o tema proposto, num formato de atelier aberto, oferecendo a oportunidade de diálogo, não só entre os artistas envolvidos, mas também aberto à comunidade interessada, que é encorajada a participar e usufruir do simpósio.

O evento é produzido pela Associação Cultural Cuneo Sularte, sob curadoria de Arlindo Arez, em parceria com o Museu de Portimão e tendo o apoio institucional da Câmara Municipal de Portimão.