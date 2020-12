Museu de Portimão ganha menção honrosa nos Prémios APOM

Prémios APOM distinguem Museu de Portimão com menção honrosa na categoria de Inovação e Criatividade.

O Museu de Portimão foi distinguido ontem, 10 de dezembro, a nível nacional com a menção honrosa na categoria de Inovação e Criatividade, no âmbito dos Prémios APOM – Associação Portuguesa de Museologia, pela atividade «A descarga do peixe no cais de Portimão».

Na edição deste ano, em que comemora a sua 25ª edição, concorreram àquele prestigiado galardão 208 candidaturas em 31 categorias, tendo a cerimónia de entrega de prémios sido transmitida online.

A menção honrosa agora atribuída ao Museu de Portimão está relacionada com a recriação histórica feita no dia 6 de agosto de 2019, que marcou a antestreia do Festival da Sardinha desse ano, ao evocar os tempos de chegada da sardinha da faina à zona ribeirinha e cais da cidade.

Na ocasião, uma traineira acostou junto ao antigo cais, o que despoletou a azáfama característica do ambiente da antiga lota e descarga do peixe, durante a qual os homens do mar fizeram de novo voar canastras cheias, do convés da traineira até ao trabalhador que as recebia na muralha, despejando de imediato o peixe em caixas para ser gelado ou salgado e, em seguida, acondicionado nos transportes da altura (bicicletas, carrinhas e outros) para seguir para o seu destino.

A importância dos museus para as comunidades

A APOM, criada em 1965, tem por objetivo agrupar os profissionais de museologia e instituições equiparadas a museus, segundo os critérios estabelecidos pelo Conselho Internacional de Museus (ICOM), bem como promover o conhecimento desta especialização profissional e dos domínios científicos e técnicos que a enformam.

É também propósito da Associação Portuguesa de Museologia realçar a importância do papel desempenhado pelos museus e pela profissão museológica em cada comunidade e entre povos e culturas.

Nesse sentido, e de modo a distinguir o que de melhor se faz nos museus nacionais e no contributo dos trabalhos desenvolvidos para a melhoria dos mesmos, a associação criou os Prémios APOM, em que podem participar todos os profissionais e instituições que trabalhem na área da museologia e do património português, nomeadamente museus, autarquias, instituições do ensino superior, centros de investigação, fundações e associações com esses fins, entre outros.

Um dos museus mais premiados de Portugal

Inaugurado em 2008, o Museu de Portimão já recebeu cerca de 484 mil visitantes, provenientes de todos os continentes, e foi contemplado com diversas distinções de prestigio, o que faz deste equipamento municipal um dos mais premiados no país.

Em pouco mais de 12 anos, este espaço cultural já recebeu os prémios «Museu Conselho da Europa 2010», «Dasa – Mundo do Trabalho 2011» e «Turismo de Portugal» em 2009, além de uma menção honrosa na categoria «Melhor Museu Português», atribuída em 2008 pela Associação Portuguesa de Museologia, a qual voltou a distinguir o Museu de Portimão em 2015, com o «Prémio Inovação e Criatividade».

Por fim, a curta-metragem de animação «À conversa com Manuel Teixeira Gomes», desenvolvida na sua oficina educativa, também teve destaque com o troféu «Arara de Prata» atribuído em 2011 pelo júri do Tourfilm Brazil.